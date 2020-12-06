我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊

感恩節後更失控！全美染疫人數5天激增100萬人

江蘇竊賊紋小天眼求保佑 遇到真天眼栽了

中國新聞組╱北京7日電
吳某學「馬王爺」在額頭中間紋了「第三隻眼」。（取材自江蘇新聞）
吳某學「馬王爺」在額頭中間紋了「第三隻眼」。（取材自江蘇新聞）

江蘇省連雲港市吳姓男子學「馬王爺」在額頭中間紋了一隻眼睛，身邊人送他綽號「小天眼」。令他意想不到的是，他的這只「小天眼」出道沒多久，就敗給了公安機關的真「天眼」。

十堰晚報報導，連雲港市寧海派出所轄區近日內接連有六家路邊店被盜，辦案民警調取被盜商店周邊的監控錄像，結合公安機關安裝在各個交通道口的「天眼」監控平台，認真比對分析。過連日奮戰，終於從海量錄像信息中發現了嫌疑人作案時留下的蛛絲馬跡。

在這十餘起路邊店被盜的現場，總有一名神秘的偏瘦男青年出現，而且這名青年每次都是空手來到現場，離去時手裡就多了一些方便袋。從方便袋的外觀來看，裡面的物品輪廓極像整條的香菸。

據報導，辦案民警很快便鎖定了嫌疑人--有多次盜竊前科的慣犯吳男，在多次抓捕未果的情況下，民警聯繫到了吳男父親，吳男父親當即答應全力協助警方的工作。

近日，吳男在其父親陪同下來到寧海派出所投案自首。滑稽的是，吳男交代，因為喜歡紋身，為求保佑，作案之前學「馬王爺」在額頭中間紋了一隻眼睛，身邊人便送他綽號「小天眼」。沒想到他的這只「小天眼」出道沒多久就敗給了公安機關的真「天眼」。

警方從監控發現，在十餘起路邊店被盜的現場，總有一名神秘的偏瘦男青年出現，每次都是...
警方從監控發現，在十餘起路邊店被盜的現場，總有一名神秘的偏瘦男青年出現，每次都是空手來到現場，離去時手裡就多了一些方便袋。（取材自江蘇新聞）
紋了第三隻眼的吳某不敵警方的天眼被逮獲訊問。（取材自江蘇新聞）
紋了第三隻眼的吳某不敵警方的天眼被逮獲訊問。（取材自江蘇新聞）

公安

上一則

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

延伸閱讀

安徽17歲高中女要投河 多警注視下為何她仍溺亡…

安徽17歲高中女要投河 多警注視下為何她仍溺亡…
僅3根手指能動…江蘇「漸凍」男開網店 資助弟弟上大學

僅3根手指能動…江蘇「漸凍」男開網店 資助弟弟上大學
羊頭灣慣竊…1個月偷7次 盜走財物逾3萬元

羊頭灣慣竊…1個月偷7次 盜走財物逾3萬元
「以為是花不知是毒品」 江蘇75歲老太種罌粟被判5年

「以為是花不知是毒品」 江蘇75歲老太種罌粟被判5年

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲
10畫作拍出3000萬人民幣 四川21歲小伙成 「最貴藝術家」

10畫作拍出3000萬人民幣 四川21歲小伙成 「最貴藝術家」
封面故事／華人房東壓力鍋…快炸開了！

封面故事／華人房東壓力鍋…快炸開了！