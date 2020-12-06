江蘇竊賊紋小天眼求保佑 遇到真天眼栽了

吳某學「馬王爺」在額頭中間紋了「第三隻眼」。（取材自江蘇新聞）

江蘇省連雲港市吳姓男子學「馬王爺」在額頭中間紋了一隻眼睛，身邊人送他綽號「小天眼」。令他意想不到的是，他的這只「小天眼」出道沒多久，就敗給了公安 機關的真「天眼」。

十堰晚報報導，連雲港市寧海派出所轄區近日內接連有六家路邊店被盜，辦案民警調取被盜商店周邊的監控錄像，結合公安機關安裝在各個交通道口的「天眼」監控平台，認真比對分析。過連日奮戰，終於從海量錄像信息中發現了嫌疑人作案時留下的蛛絲馬跡。

在這十餘起路邊店被盜的現場，總有一名神秘的偏瘦男青年出現，而且這名青年每次都是空手來到現場，離去時手裡就多了一些方便袋。從方便袋的外觀來看，裡面的物品輪廓極像整條的香菸。

據報導，辦案民警很快便鎖定了嫌疑人--有多次盜竊前科的慣犯吳男，在多次抓捕未果的情況下，民警聯繫到了吳男父親，吳男父親當即答應全力協助警方的工作。

近日，吳男在其父親陪同下來到寧海派出所投案自首。滑稽的是，吳男交代，因為喜歡紋身，為求保佑，作案之前學「馬王爺」在額頭中間紋了一隻眼睛，身邊人便送他綽號「小天眼」。沒想到他的這只「小天眼」出道沒多久就敗給了公安機關的真「天眼」。