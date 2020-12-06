一個沒雙臂、一個不能走…山西殘障夫妻「合體」快遞

趙海峰把妻子背上駕駛座。（新華社）

山西運城市有一對殘障夫妻，丈夫趙海峰今年40歲，3歲時因事故失去雙臂，妻子楊芬艷43歲，因小兒麻痺症雙腿無法行走。工作中，丈夫負責騎三輪車車搬快遞，妻子則打電話填訂單，兩個人靠這樣的「合體」，完成快遞任務，每一天，夫妻倆要送200多件快遞。

新華社報導，早上8點多，女兒上學後，夫妻二人騎上電動三輪車趕往營業部。

楊芬艷坐著輪椅移動到三輪車旁，用手撐住駕駛座將自己挪上去，坐在左邊。趙海峰坐到右邊，身體側著探出去，半截右臂插進一個固定在把手上的圓形鐵套，牙齒咬住鑰匙一擰，右臂一壓，電動三輪車平穩啟動。

雖然姿勢看起來彆扭，但趙海峰駕駛技術熟練，從未發生過碰撞和剮蹭。

在營業部，同事們把快遞分揀完。楊芬艷將夫妻倆負責派送的快遞一件件掃描，然後放到丈夫的下巴和右臂之間夾住，搬到三輪車上。裝完後，趙海峰把妻子背上駕駛座，拿毛毯圍住她的雙腿，一起出發送快遞。

據報導，派件的街道只有700多米。「這條街是直道，離營業部很近，只有一個十字路口，車流量也不太大。」申通快遞運城西城營業部負責人楊國偉說，這是公司特意安排的，能減少他們的不便，也能保證安全。

楊芬艷打一個電話，趙海峰送一單快遞，夾不住的就用牙咬。偶爾，他也用嘴唇撥號聯繫收件人，只是動作有點慢。由於行動不便，趙海峰和楊芬艷每天只能派送200多件快遞，每件掙7角錢，月收入人民幣 在4000元（約615美元 ）左右，除去各種開支，所剩不多。

據了解，夫妻倆這樣形影不離送快遞的日子，兩人已整整過了七年。趙海峰說，現在對自己的工作家庭都很滿意。他的女兒今年初三，希望將來能考個好大學。

這對夫妻感動許多網友，有網友感嘆：「身殘志堅，了不起！」