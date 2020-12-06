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中國嫦5月軌對接 21秒完成「太空擁抱」

中國新聞組／北京6日電
嫦娥五號上升器成功與軌道器和返回器組合體交會對接，並將攜回的月壤樣品容器安全轉移至返回器中。（取材自中國探月）
嫦娥五號上升器成功與軌道器和返回器組合體交會對接，並將攜回的月壤樣品容器安全轉移至返回器中。（取材自中國探月）

「嫦娥五號」探測器完成月球採土任務後，成功完成上升器與軌道器和返回器組合體交會對接，將採集回來的土壤安全轉移至返回器中。這是中國首次實現月球軌道交會對接，並是全球第一次使用3套K形抱爪，在微波雷達助力下，以棘爪式轉移實現「太空擁抱」。

新華社報導，6日清晨5時42分，「嫦娥五號」通過遠程導引和近程自主控制，軌道器返回器組合體逐步靠近上升器，以抱爪的方式捕獲上升器，完成交會對接。後續，「嫦娥五號」軌道器返回器組合體將與上升器分離，擇機返回地球。

「嫦娥五號」上演「太空牽手」的這一瞬間，創下了幾項世界紀錄。環球網報導，月球探測條件嚴苛，嫦五的對接機構必須小而精，重量要減小到周邊式對接機構的十五分之一。「因此，我們採用了抱爪式對接機構，通過增加連桿棘爪式轉移機構，實現了對接與自動轉移功能的一體化，這些設計理念都是世界首創。」中國航天科技集團有限公司八院「嫦娥五號」探測器副總指揮張玉花介紹。

而軌道器和上升器對接完成後，還要將上升器上裝有月壤的樣品容器轉移到返回器中。胡震宇說，「我們利用2套倒三角形構型的棘爪，通過4次伸縮，使得容器逐漸移動到返回器中。這個構形很像我們經常使用的紮帶，相連後就只能單方向傳遞，只能前進不能後退。」

對接機構與樣品轉移分系統技術負責人劉仲表示，因月球軌道相對於地球軌道有時延，對時效性要求非常高，「對接全步驟要在21秒內完成，1秒捕獲、10秒校正、10秒鎖緊。為此我們做了35項故障預案，從啟動開始到交會對接，全部採用自動控制。」

「嫦娥五號」降落月球採土的影像，也被美國太空總署（NASA）的月球勘測軌道飛行器（LRO）拍攝到了。根據NASA公布的照片顯示，嫦五探測器位於一個三角形的隕石坑中心，明顯可辨認出著陸器的輪廓。

嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是...
嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是中國首次實現月球軌道交會對接。（新華社）
嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是...
嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是中國首次實現月球軌道交會對接。（新華社）

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