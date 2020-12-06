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嫦娥五號環月軌道對接 背後「黑科技」功不可沒

中國新聞組／北京6日電
嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是中國首次實現月球軌道交會對接。（新華社）
嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是中國首次實現月球軌道交會對接。（新華社）

6日清晨，「嫦娥五號」在環月軌道進行交會對接，背後的微波雷達和精密設計功不可沒。微波雷達成功引導了這次「太空牽手」，不僅是嫦五任務中「四大關鍵技術」之一，更是中國首次、乃至人類首次的技術創新。

環球時報報導，由中國航天科工二院25所研製的「嫦娥五號」交會對接微波雷達是一組成對產品，由雷達主機和應答機組成，分別安裝在探測器的軌道器和上升器上。當軌道器、上升器相距約100公里時，兩航天器根據微波雷達為導航控制分系統提供相對運動參數，調整飛行姿態，並進行雙向空空通信，直至軌道器上的對接機構捕獲、鎖定上升器。

交會對接微波雷達總工程師孫武表示，此前中國載人航天工程任務中，使用的都是這款微波雷達，五戰五捷的表現證明，中國已經成功掌握交會對接技術。不同的是，這次是在距離38萬公里之外的月球軌道，在沒有衛星導航等服務資源條件下，要克服月球引力等影響，難度更大。為此，研製單位攻克了相位干涉儀測角、大寬角度測量等關鍵技術。

因「嫦娥五號」採用抱爪式的弱撞擊對接機構，要體現「手拉手」對接，需要微波雷達的測角精度更高。微波雷達項目的主任設計師賀中琴說，微波雷達精度的提高，使兩個航天器在距離20米時，上升器對接機構抱爪的鎖定圓面的半徑縮小了幾厘米，大幅提升了精準對接的勝算。且微波雷達這次再進一步輕量化，產品重量又減輕了數公斤。

此外，考量裝有對接用應答機的上升器在落月時形成的揚塵，會嚴重降低測角精度。中國航天科工二院25所設計師在應答機上安裝了特殊材料的防塵罩，「就像給『千里眼』戴上了『護目鏡』，嫦娥就不會變成近視眼甚至全盲了。」

嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是...
嫦娥五號上升器成功與軌道器返回器組合體對接，將月球土壤安全轉移至返回器中，這也是中國首次實現月球軌道交會對接。（新華社）

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