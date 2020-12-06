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原油寶慘賠 中國銀行遭罰5050萬

中國新聞組／北京6日電

中國銀行先前發生原油期貨暴跌導致投資人慘賠的「原油寶」事件後，中國銀保監會宣布對中國銀行罰款人民幣5050萬元（約773萬美元），4名涉事員工也分別遭開罰40到50萬人民幣不等。

中央社據每日經濟新聞報導，銀保監指出，中國銀行主要違規行為有4個方向，分別是產品管理不規範，如保證金相關合約條款不清晰；風險管理不審慎，如市場風險限額調整和超限操作不規範；內控管理不健全，如消費者權益保護屢職不足；銷售管理不合規，如部分宣傳銷售文本內容存在誇大或片面宣傳等。

另外，銀保監也對中國銀行4名涉事員工處以罰款。其中有3名隸屬於中國銀行全球市場部，分別是總經理王衛東、前總經理甄梅及副總經理張晨，分別被開罰50萬元。另一人則是中國銀行資深交易員孫燕萍，被處罰款40萬元。

「原油寶」是中國銀行推出的原油期貨理財產品，標的是西德州中級原油期貨價格。然而今年4月下旬，受新冠疫情影響，原油價格大跌，一度跌至負值。

然而中國銀行方面卻未預先平倉，導致投資人慘賠，不但賠光本金，還須支付銀行保證金，引發爭議後由中國官方介入調查。中國國務院金融穩定發展委員會更在5月間的會議中稱，要高度重視當前國際商品市場價格波動所帶來的部分金融產品風險問題，提高風險意識，強化風險管控。

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