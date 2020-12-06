我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

這款家電在中國銷量全球第一 連高管都親上產線支援

記者李仲維／綜合報導
中國掃地機器人銷量全球第一。（取材自澎湃新聞）
中國掃地機器人銷量全球第一。（取材自澎湃新聞）

掃地機器人在中國賣爆了！銷量全球第一！在訂單暴增的情況下，生產線員工都不夠用了，湖南郴州一家掃地機器人生產企業擴張產線，除了出納、報關、幾個打單的人員外，9成以上的員工全部支援產線，包括副總經理和董事會的高管也「挽起袖子加油幹」。

央視報導，在今年上半年新冠疫情影響下，宅經濟迅速崛起，一些小家電的銷售也隨之火熱，其中，各種型號的掃地機器人銷量一路走高。使用方便，是很多消費者購買掃地機器人的主要原因。

相較於早年在家庭中相對雞肋的地位，如今，掃地機器人的功能越來越多。近期暢銷的掃地機器人不僅可以更精準自動巡航掃拖地，有些還可以做垃圾回收，具備除菌、消毒等功能。

據「2020年中國家電行業半年度報告」顯示，今年上半年，中國家電國內市場零售額累計人民幣3365.2億元，年減18.4%，但包括掃地機器人在內的吸塵器品類家電零售額年增14.7%，零售量年增15.7%，增速領先於其它家電。今年第三四季，掃地機器人的銷量繼續攀升。

科沃斯機器人股份有限公司副董事長錢程表示，今年的銷售業績非常好，整個第三季，公司機器人品牌的增長速率同年增逾60%，第四季全集團相對去年同期的雙十一，增長超過80%，這些都達到公司預期，甚至還超越預期。

長虹格蘭博科技股份有限公司財務部經理余利媛表示，公司由原來的四條產線變為九條產線，造成人員供應不上，除了出納、報關、幾個打單的人員，90%的人員都已經支援到產線上了，包括公司副總經理和董事會的管理人員。

長虹格蘭博科技股份有限公司董秘李佳原稱，今年第三季以來，公司訂單量爆發，跟第二季相比，訂單量增長80%左右，照這個趨勢下去，第四季訂單量在第三季的基礎上，可能還要增加20%左右。

蘇寧易購深圳大區家電公司總經理劉殿潔指出，掃地機器人應該是近十年以來，開始在中國普及，從剛開始可能只有3到5個品牌，現在已經普及到線上線下有72個品牌，近1400款，因為有市場需求。

據市場研究公司歐睿國際統計，2019年中國共銷售543.6萬台掃地機器人，銷量居全球首位，遠超過美國的274.5萬台和西歐的238.4萬台。

中國 人民幣 美國

上一則

中國嫦5月軌對接 21秒完成「太空擁抱」

下一則

中副外長駁戰狼外交 稱中國外交只有風骨沒媚骨

延伸閱讀

中網民吶喊「孟晚舟別認罪」 華春瑩警示「美國陷阱」

中網民吶喊「孟晚舟別認罪」 華春瑩警示「美國陷阱」
與亞馬遜競爭 沃爾瑪正取消在線最低消費

與亞馬遜競爭 沃爾瑪正取消在線最低消費
「這款家電」中國賣爆了！高階主管親上生產線支援

「這款家電」中國賣爆了！高階主管親上生產線支援
美與孟晚舟談條件？ 華春瑩暗喻：陷阱

美與孟晚舟談條件？ 華春瑩暗喻：陷阱

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲