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量子電腦「九章」厲害團隊 一群90後最小23歲

中國新聞組╱北京6日電
量子電腦「九章」團隊中，90後成員不少，圖中前排左二為王輝，後排左四是陳明城。（取材自封面新聞）
量子電腦「九章」團隊中，90後成員不少，圖中前排左二為王輝，後排左四是陳明城。（取材自封面新聞）

中國科學技術大學宣布該校潘建偉等人成功構建76個光子的量子計算原型機「九章」，求解數學算法高斯玻色取樣只需200秒，使中國成為全球第二個實現「量子優越性」的國家；研發「九章」的團隊中還有一群90後，其中最小的1997年出生。

據封面故事報導，「九章」論文4名第一作者分別出生於1995年、1991年、1997年和1990年。年齡最小的鄧宇皓，1997年出生，畢業於中國科學技術大學少年班學院，師從陸朝陽和潘建偉教授。

1995年出生的鍾翰森，2016年加入團隊，主要參量光的量子計算研究，設計新型參量光糾纏源，演示12光子糾纏刷新世界紀錄、同時演示5光子隨機入口玻色採樣。最近鍾翰森實現了50單模壓縮態輸入、100模式輸出的76光子高斯玻色採樣量子計算，相比超級計算機快10^14倍，證明了量子計算優越性。

報導指出，1991年出生、今年29歲的王輝，2015年加入團隊，2020年獲得博士學位。長期致力於量子點單光子源和光量子計算研究，尤其是玻色採樣量子計算。在單光子源方面，通過橢圓腔和雙色激發等方式解決由於正交消光引起的50%損耗問題，論文被選為Nature photonis封面；2017年，王輝在國際上實現超越早期經典計算機的光量子計算機，入選2018年習近平主席的新年賀詞，兩院院士評選的中國科技十大進展等。

據報導，年紀最小、1997年出生的鄧宇皓，師從陸朝陽和潘建偉教授，本科畢業於中國科學技術大學少年班學院，曾赴美國加州大學洛杉磯分校UCLA-CSST暑研並獲最佳研究獎。2017年加入團隊，曾入選參加第70屆德國林島諾貝爾獎獲得者大會，主要致力於發展基於量子點量子光源和參量光量子光源的光學量子計算和量子物理研究。

1990年次的陳明城，2012年加入團隊，現任中科大特任副研究員。長期致力於量子物理基礎和可擴展量子計算的理論和實驗研究，特別是在理論探索、設計和算法分析方面擔任團隊負責人。近期提出受量子隱形傳態啟發的經典模擬中大規模隨機量子線路，被谷歌量子霸權實驗論文引用為目前最先進的算法之一。

中國 加州大學 諾貝爾獎

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