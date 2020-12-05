中國「10大流行語」出爐 集美、神獸、爺青回…你懂幾個

圖為武漢漢口北電商直播館館內，直播主為網友推介各種商品。（中新社）

中國 2020年十大流行語日前出爐，「後浪」、「直播帶貨」、「打工人」等熱詞入選，其中部分上榜流行語和新型冠狀病毒疫情 有關，例如「逆行者」、「神獸」等，還有此前在網絡暴紅的「凡爾賽文學」。另百度 搜索也發布年度沸點榜單，與直播、影視相關的「集美」、「一起爬山嗎」、「爺青回」等入榜。

上海文化出版社的「咬文嚼字」編輯部4日在上海揭曉2020年十大流行語。「咬文嚼字」主編黃安靖表示，今年許多大事都反映在語言層面；尤其今年的抗疫流行語明顯占優。例如逆行者、颯、「人民至上，生命至上」、神獸等。

「逆行者」，是指反著眾人的方向而行，由於職責和信念，在發生重大危險時不顧個人安危，去拯救他人的生命、財產安全的人，今年指的是在抗疫鬥爭做出重大貢獻的人。「颯」是用來讚美女性工作者，源自於在第一線服務的女性抗疫醫護。

「人民至上，生命至上」是中國國家主席習近平對政府在新冠病情中「保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價」的指示。

「神獸」指的是疫情期間停課在家雲端自學的小孩，家長不得不與之鬥智鬥勇，使出各種招數，猶如跟「神獸」相鬥。

在中國暴紅的凡爾賽文學則是「以低調的方式進行炫耀」的「凡學」，已演變成一種調侃方式。

另百度搜索也發布「2020百度沸點年度流行語」榜單，據超過95%中國網民，日均響應數十億次的搜索選出，多與網絡現象、影視有關。

排名第一的「集美」起源於網絡直播博主「迷人的郭老師」將「姐妹們」說成「集美們」的口音。「上海名媛」出自一篇揭露上海一群假名媛均攤豪華酒店客房和下午茶，打造「白富美」人設的網帖。「u1s1」是「有一說一」的簡寫，來自百度貼吧，意謂勇於表達自己觀點。

其他如「一起爬山嗎」出自熱播劇「隱祕的角落」倒插門女婿張東升在劇中帶岳父岳母爬山時，因平日積怨將兩位老人推下了山，「一起爬山嗎」因此成為網民玩笑式的「死亡邀約」。

「爺青回」指90後看到兒時的經典影視節目，感嘆「我的青春回來了」。「九漏魚」則是「九年義務教育的漏網之魚」的縮寫，多用來比喻文化程度較低的藝人。