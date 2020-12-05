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10畫作拍出3000萬人民幣 四川21歲小伙成 「最貴藝術家」

中國新聞組／北京5日電
21歲藝術家周川一躍成為95後「最貴」在世藝術家。（取材自紅星新聞）
21歲藝術家周川一躍成為95後「最貴」在世藝術家。（取材自紅星新聞）

中歐國際2020藝術品拍賣會上月底在新加坡萊拂士富豪俱樂部收官，來自四川德陽的21歲藝術家周川拍出10幅作品，共以稅後總額約3000萬元人民幣（約459萬美元）成交，一躍成為95後「最貴」在世藝術家，也因此上了微博同城熱搜榜前三。

紅星新聞報導，本次拍賣會中，周川的《隱》、《淨地》、《天象》分別以超過700萬元人民幣成交。他表示，「原以為就一、兩百萬吧，沒想到居然拍了3000多萬。」參與這次拍賣有近百位藝術家，周川作品拍出的價格最高，周川坦言「作品被高價拍出，也證明藏家對我的認可。」

據報導，周川最滿意的作品是《隱》，創作靈感來源於青城後山的一座古寺，也就是成都崇州街子鎮的鳳栖山光嚴禪院。為了完成這組作品，周川在成都周邊一座古寺一「隱」就是一個多月，他說，「這幅作品遠看是一幅綠色調子拼盤，還有文人情懷，有很詩意的感覺。近看群山、人物、古寺若隱若現，化有形為隱」，一個多月時間，完成了這10幅作品。

周川1999年出生於四川省德陽市羅江縣，曾被美國知名廣播新聞網、歐洲郵政公報、亞利桑那共和報、美加聯合播報、布法羅新聞報、美國先鋒晚報等國際知名媒體報導，作品先後被美國好萊塢、日本東京、美國紐約、英國倫敦的知名人士收藏。

周川作品《隱》。（取材自紅星新聞）
周川作品《隱》。（取材自紅星新聞）
周川作品。（取材自紅星新聞）
周川作品。（取材自紅星新聞）
周川作品。（取材自紅星新聞）
周川作品。（取材自紅星新聞）

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