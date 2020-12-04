男友娶別人 她崩潰喊「你是我的…」 挺孕肚肉身逼停婚車

女子衝到馬路中間，將迎親婚車逼停。(視頻截圖)

廣西玉林清寧路附近，一名年輕女子衝到道路中央，以肉身將行駛中的婚車逼停。女子在路上哭著大喊「你是我的」，之後又試圖逼停第二輛婚車。現場目擊者皆為她危險的行為捏了一把冷汗。所幸女子最後自行離開，未發生意外。

新京報報導，事件發生在2日，現場視頻顯示女子先在斑馬線上打電話，她崩潰嘶吼喊著「我不會和你分開」後，便衝上馬路中央，張開雙手、直挺挺的站著，試圖將一隊迎親車隊給攔住。

只見婚車只是短暫停下，立即繞行避開。隨後，女子又擋住了第二輛。

現場目擊者說，該女子可能受到了感情方面的刺激，她一直高喊「你是我的」，還在現場傷心的哭了。女子後來自行離開，並未發生意外。

視頻在網上曝光後，網友紛紛猜測女子的感情故事。有知情網友爆料，女孩懷了車內新郎的孩子，不願意打掉，現在新郎卻娶了別人。

有網友疑惑「這是拍電視劇嗎」，也有網友教女子應該「捧著肚子」去婚禮現場大鬧。不少網友也留言分享自己的感情故事勸女孩清醒點「高傲的離開不好嗎」、「這樣做會更被人看不起」、「女生一定要保護好自己，遠離渣男」。