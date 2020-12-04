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西安這間火鍋店…猛男裸身穿圍裙上菜 女客還能摸大肌肌

中國新聞組／香港5日電
西安猛男火鍋店以肌肉男做賣點，店裡女客居多。（取材自微博）
西安猛男火鍋店以肌肉男做賣點，店裡女客居多。（取材自微博）

火鍋食材新鮮好吃不稀奇，西安一家火鍋店主打「高顏值、好身材小哥哥」，裸著上身、只圍著一條圍裙的店員，個個是肌肉猛男。讓店裡的女客筷子夾著鮮肉，眼裡也看著「滿滿的鮮肉」。猛男店員除了基本的傳菜服務外，還能與他們「肌情」合照，女客們摸肌肉嬌羞的模樣讓網友大嘆「這風氣太壞了……請問地址」。

香港01報導，西安這間猛男火鍋在微博引來關注，吸引很多顧客上門打卡朝聖。

一整排男店員上身只穿著條圍裙，雖然是肉販造型，但「內在」換成了爆肌鮮肉，即使口罩和小圍裙擋住「廬山真面目」，但已足夠誘人。

店裡客人大多數都是女生，一個晚上可能只有幾名男顧客。

店員都知道店舖賣點，所以會在店內不時的擺POSE，見到有人舉起手機，自動自覺展示堅實臂膀。

有網紅慕名而來，要求摸肌肉也是有求必應，問他可不可以摸胸肌竟然會反問「是你摸還是我摸」，倒酒一樣可以，也可以要求合照，更會配合顧客要求，將女顧客公主抱。

店內的上菜方式也非常特別，明明只有幾碟，都要店員排隊出來，每人最多拿一、兩碟，增加登場展示肌肉的機會，客人還可以要求猛男幫忙剝蝦之類，被網友形容是「女生的天堂」、「好想原地結婚」。

從店員健壯的身材來看，有網友猜測他們可能都是健身教練，只是受疫情影響而暫時轉行維生。

西安猛男火鍋店以肌肉男做賣點。（取材自微博）
西安猛男火鍋店以肌肉男做賣點。（取材自微博）

肌肉 健身 疫情

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