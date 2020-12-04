「熊爪」遞咖啡 萌翻全上海

上海永康路多了一家「熊爪」咖啡店。（取材自央視）

上海永康路上近日多了一家特別的咖啡 店，店員通過「熊爪」將做好的咖啡，從牆上的「山洞」中遞出，顧客在等待咖啡時，還可以和「熊爪」互動。

來源：YouTube

央視新聞報導，這只萌翻全網的「熊爪」背後，其實藏著一個暖心的故事。

這家咖啡店採用無交互式的購買體驗，飲品單二維碼掛在牆上，任意款咖啡售價均為20元人民幣 （約3.05美元），顧客可以自助掃碼下單。

製作完成的咖啡會從洞口由毛茸茸的「熊爪」遞出，可愛的小熊爪還會對你「比耶」，送出玫瑰、握握手、摸摸頭等，賣萌技藝100分。

其實，咖啡店本身是個公益項目，店長便是一位聾啞咖啡師，在咖啡沖調比賽中還得過獎；而用熊爪遞咖啡的店員是面部燒傷者。兩人都是上海市殘聯技能培訓班的學員，他們通過這種特別的方式，為顧客帶來暖心的服務。

咖啡店裡也有其他工作人員負責叫號、提醒等工作。若是碰上「選擇恐懼症」的消費者，也會有工作人員走出來進行講解和推薦。

如果是持有殘疾人證的客人到店，還會獲得一杯免費特調咖啡。防疫期間，店家每天定時清洗消毒「熊爪」，讓客人們多一分安心。

當顧客逐漸了解到牆洞之後的故事，以及這家咖啡店為幫助生理殘疾人士就業 的初衷後，「打卡」的人變得越來越多。之前還沒正式開業，這家店就已是點評網站上咖啡排行榜第一名。網友親切地稱其「熊掌咖啡」。