四川「大戶人家」掛1000斤香腸上熱搜 網友流口水…

四川達州一住戶窗外掛滿香腸的視頻上了微博熱搜，網友紛紛轉發並留言調侃「這是真的大戶人家」。（取材自紅星新聞）

一段四川達州一住戶窗外掛滿香腸的視頻近日上了微博 熱搜，流口水的網友們紛紛轉發並留言調侃，「太有實力了」、「這是真的大戶人家」，其實掛的1000斤香腸都是別人預訂的。

紅星新聞報導，掛「網紅」香腸的住戶家在達州二馬路電業局對面的金華巷路口，網傳視頻中的「大戶人家」就在路面上的二樓。窗外不止掛著香腸，還掛著臘豬舌。這時，有路人經過也對著香腸拍攝視頻，並稱這家住戶已在網上火了，「成了網紅」。

一門市老闆表示，這家屋主是一對老夫妻，兩人在附近菜市場做生意，「香腸是他們為客人準備的，兩口子在賣香腸」。在菜市場，記者找到屋主李金和周其鳳夫婦，夫妻倆正在店裡忙著幫客戶灌香腸。周其鳳說，窗外掛的香腸有近千斤，都是客戶預訂的。

一位客戶介紹，夫妻倆正在幫他加工麻辣味的香腸，這幾年都是在周其鳳店鋪加工的，「味道很不錯」。

據報導，周其鳳表示，她和老伴做香腸已有30年，兩人現在都是68歲。門市是自己買的，由於貨真價實，味道好，有很多回頭客。「冬天冷，歲數大，本想不做了，但是老顧客打電話，又放不下。」周其鳳說。

對於將香腸掛滿自家窗外，周其鳳表示，這是因為這兩年香腸越做越多，沒辦法，只好在窗外做了一個防護欄，將香腸掛在窗外防護欄上。

報導稱，兩位老人育有一兒一女，兒子一家人在成都，女兒一家人在達州。每到春節前，由於夫妻倆太忙了，兒子兒媳也經常會回達州幫忙灌香腸。