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1分鐘1元！ 招「凶宅試住主播」 連媒體記者也來應徵

中國新聞組／北京4日電
有業內人士查詢後說這是凶宅。2018年發生過兇殺案。（取材自瀟湘晨報）
有業內人士查詢後說這是凶宅。2018年發生過兇殺案。（取材自瀟湘晨報）

「凶宅試住主播」招聘消息近日引起網民圍觀，對於應聘者的要求是「膽大心細，相信科學」，「不怕在深夜聽鬼故事」，福利待遇按分鐘計，每分鐘一元人民幣（約0.15美元）。目前已收到上百封應聘的郵件，有物理老師、媒體記者，行業很豐富。

來源：YouTube

綜合瀟湘晨報、IT之家報導，這條招聘信息顯示，招聘的原因是：阿里拍賣將上線一套精裝修「凶宅」，緊急招募一名「凶宅試住主播」，12月11日將通過淘寶直播24小時展示房屋房型及居住體驗，地點在江蘇蘇州。

本次招募要求膽大心細，堅定的無神論者，相信科學，不怕在深夜聽鬼故事；福利按分鐘計，每分鐘1 元，評估房子是否適合居住，有星級酒店試睡經驗加分。

淘寶官方微博3日轉發了這條招聘信息，並配文「躺著賺錢的機會來了，各位有沒有這個膽？」並且帶上了3凶宅試住主播#的話題，並歡迎大家轉發抽獎。淘寶官方微博還自己評論：「沒膽住，那就12月11日來圍觀別人試住這套精裝修法拍'凶宅'吧」。

對於該活動，網民評論：「就只要睡一天嗎？睡一個月可以嗎？」「你敢招我就敢去，打工人不在乎這些」、「已經發送簡歷了」。也有網民表示，「24小時1440塊，還要展示房型和居住體驗，性價比很低了」。

網上一則「凶宅試住主播」招聘的消息引起了網民們的圍觀。（取材自瀟湘晨報）
網上一則「凶宅試住主播」招聘的消息引起了網民們的圍觀。（取材自瀟湘晨報）

福利 微博 人民幣

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