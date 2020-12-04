明年起 中國離婚要過5大關 「冷靜期」30天

去年中國離婚登記高達470.1萬對，比前一年增長5.4%。(中新社)

面對節節攀升的離婚率，明年1月1日起，中國 民眾若想申請協議離婚，必須通過申請、受理、冷靜期、審查、登記（發證）等五大步驟。其中，離婚「冷靜期」為30天。亦即，明年起民眾即便夫妻雙方協議離婚，也無法立即申辦生效。

中國近年來結婚率逐年下滑，但離婚率卻越來越高，早前甚至傳出去年離婚率超過40%的消息，引發社會高度關注。

根據民政部正式發布的「2019年民政事業發展統計公報」，去年全中國結婚登記927.3萬對，比前一年下降 8.5％；離婚登記470.1萬對，比上年增長5.4%。

在2019年所有離婚夫妻中，到各地民政部門登記離婚的有404.7萬對，法院判決、調解離婚的有65.3萬對。

傳言所稱去年中國離婚率超過40%，是以當年度離婚對數除以結婚對數。但民政部稱，離婚率不能這樣簡單計算，中國的離婚率統計採取與國際接軌的做法，具體統計辦法是：離婚率=當年離婚對數/當年平均人口數×1000‰。

按此計算，2019年中國的離婚率為3.4‰。但一個事實是，離婚率確實是逐年攀升。

據中國新聞周刊等多家媒體報導，中國民政部近日發布關於貫徹落實「民法典」中有關婚姻登記規定的通知。通知針對離婚明確規定，雙方自願離婚的，應當簽訂書面離婚協議，共同到有管轄權的婚姻登記機關提出申請，並需要經過申請、受理、冷靜期、審查、登記（發證）等五個步驟。

而在30天「冷靜期」內，任何一方不願意離婚的，可持相關證件材料，向受理離婚登記申請的婚姻機關撤回離婚登記申請；自離婚冷靜期屆滿後30天內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，視為撤回離婚登記申請。

此外，婚姻登記機關將不再受理因脅迫結婚而請求撤銷的業務。「民法典」規定，因脅迫結婚的，受脅迫的一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。