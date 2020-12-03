當紅流行語…B站年度彈幕 「爺青回」稱霸

短影音平台嗶哩嗶哩公布2020年度彈幕，「爺青回」榮登第一。（視頻截圖）

嗶哩嗶哩（B站）是許多年輕人愛用的影片分享平台，從它的彈幕中可以看出當下年輕人的流行用語。B站日前公布，2020年使用者一共發出了超過22.7億條彈幕，其中「爺青回」一共出現了約542萬次，榮登年度彈幕。

中央社報導，「爺青回」這個詞是「爺的青春回來了」的縮寫，一般是指知名人物的復出，或是經典的動畫、遊戲、影視作品等重新播出或製作，勾起民眾的青春回憶，並以這個詞彙表達對於青春時期經典事物重新出現的感慨。

據報導，由於「爺青回」成為今年熱門話題，因此不少腦筋動得快的商人已經搶先註冊商標。

B站除了公布年度第一為「爺青回」外，同時公布了第二名到第五名的彈幕詞彙，分別是「武漢 加油」、「有內味了」、「雙廚狂喜」與「禁止套娃」。

報導指出，新冠病毒疫情 自武漢爆發後，網友不時會在彈幕以「武漢加油」，為當地的民眾與醫護人員打氣。

「雙廚狂喜」則是形容一部作品中同時融合了兩項自己所喜歡的事物，用以表達激動心情的詞彙；「禁止套娃」則是源自於俄羅斯 娃娃的形象，泛指禁止網友將同一個素材或話題透過不斷的再製或轉發，形成無限迴圈的行為。

至於「有內味了」的意思與使用時機，綜合網友說法與公開資訊，類似「有那個味道」、「有那個感覺」，是一個較為曖昧模糊的詞彙。

報導指出，今年是B站第四年發布年度彈幕，前三年的年度彈幕分別為「囍」、「真實」與「AWSL」。