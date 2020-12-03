雪鄉「15元烤腸」被嫌貴 拉泰山「5元礦泉水」擋箭

商戶售賣的冰露品牌的礦泉水5元。（取材自澎湃新聞）

近日因被曝「景區烤腸15元一根」，負面新聞不斷的黑龍江雪鄉國家森林公園又被推上輿論的風口浪尖，而黑龍江日報公眾號為雪鄉「喊冤」的文章，更是「雪上加霜」，其中「你可以吃也可以不吃」、「泰山山頂礦泉水貴不貴」的說法引發諸多爭議。

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觀察者網報導，黑龍江省牡丹江市文化廣電和旅遊局相關工作人員1日回應稱，因雪鄉每年經營時間只有大約兩個月，加上雪鄉距市區160多公里，遇上大雪封山時物流成本會高很多，和其他景區相比「並不貴」。

@山東商報則稱實地走訪發現，泰山山頂礦泉水賣5元一瓶，還是人力挑上山的。據了解，該礦泉水在平地賣3元。

據報導，黑龍江日報官方微信 公眾號日前發表文章《嘆一聲雪鄉「竇娥冤」》，稱經過多年改進雪鄉已不再是以前的樣子，現在「翻舊帳」、給負面評價的網民是故意「抹黑」雪鄉、「蹭熱度」、「博眼球」，還以「泰山山頂礦泉水」舉例稱「市場規律在那裡擺著」，此番言論又引起新一輪爭議。

據紅星新聞報導，對於每到冰雪季 雪鄉就會出現「天價食物」爭議一事，此前，牡丹江市文化廣電和旅遊局局長惠金山曾在黑龍江省2020年冬季旅遊新聞發布會上說，幾年前由於雪鄉旅遊發展迅猛，遊客量激增，出現過一些負面報導和聲音。

惠金山稱，對於每到雪季不斷翻炒舊聞攻擊和抹黑雪鄉的別有用心之人，對於這種沒有事實依據惡意炒作、惡意詆毀，他們將聯合網信、公安 等相關部門追查到底，依法追究這些人的法律責任。

南方都市報報導，據當地商戶介紹，泰山山頂的礦泉水大多都是由當地挑山工人力挑上山的，考慮到人力成本，價格可能略有上浮。

據歷史記載，挑山工成為專門的職業大約形成於宋代，距今已有千年歷史，泰山挑山工則從鼎盛時期的400餘人到現在的34人，仍堅持用挑山工精神延續著泰山文脈。