廣西獨腿女穿旗袍 健美賽奪冠軍

歸玉娜拄著拐杖參加比賽。（取材自紫牛新聞）

廣西一名姑娘穿旗袍參加健美比賽，讓現場觀眾驚艷。與其他參賽選手不同的是，她只有一條腿，但自信而優雅，拄著拐杖完賽並且取得了第一名。這位姑娘名叫歸玉娜，曾是一位跳高運動員，參加過殘奧會和四屆全國殘運會，獲得過不少冠軍，也曾超越過世界紀錄。

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紫牛新聞報導，歸玉娜出生在廣西，7歲因車禍 不幸失去右腿，她曾有過一段為期17年的職業運動生涯，並屢獲佳績。

讓歸玉娜難忘的是，2008年，她曾代表殘疾人運動員參加了北京 奧運會聖火在廣西南寧的傳遞。那一天，歸玉娜右手持拐，左手高高舉起祥雲火炬，跑過了200米的距離。道路兩邊夾道歡迎的當地市民，將最熱烈的掌聲獻給了她。

今年新冠肺炎疫情 發生後，公司業務受到影響，歸玉娜將自己訓練和生活中拍攝的短視頻發到抖音和快手上，獲得20餘萬粉絲的關注。視頻中，歸玉娜穿著一襲綠底繁花旗袍，笑意盈盈，身姿婀娜。她說，這件旗袍已經買了多年，但一直沒有合適的場合去穿，正好這次比賽中有旗袍的項目，於是就穿上了。「這是我第一次穿旗袍站在台上，也沒想到影響竟然這麼大，這也是人生的一種經歷，對不對？」她笑著說。

歸玉娜覺得與其讓假肢成為束縛，不如讓拐杖成為自己的另一條腿，「現在它已融入了我的生活。」

曾有人對她說：「只有一條腿折騰那麼多幹嘛？還不如好好歇著。」歸玉娜回答得很乾脆：「生命就跟運動一樣，在於折騰！」