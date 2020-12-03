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貴州男車禍受困 高喊「先救我媳婦…」 網：這就是愛情

中國新聞組╱廣州3日電
經過近15分鐘的緊張營救，男子被成功救出。男子被抬出轎車的那一刻還在喊著「媳婦，妳在哪」。（取材自光明日報）
經過近15分鐘的緊張營救，男子被成功救出。男子被抬出轎車的那一刻還在喊著「媳婦，妳在哪」。（取材自光明日報）

貴州銅仁日前一樁轎車深夜撞上護欄嚴重車禍，駕駛受困車內還一度陷昏迷；男子獲救前回復意識， 激動哭喊要求消防人員「救我媳婦，救我媳婦…」，網友被揪心又感人的一幕打動，表示「這就是愛情」。

光明日報報導，這輛轎車撞上路中間護欄，七八米長的隔離護欄從擋風玻璃直接戳穿整個車身；駕駛座嚴重變形，轎車引擎蓋幾乎全部被掀翻，駕駛員被卡車內，出現昏迷，情況十分危急。

消防人員獲報後立即趕往車禍現場，迅速利用液壓剪、液壓擴張器等救援裝備，營救受困的夫婦。據報導，消防人員表示，「施救難度不小，要一邊觀察擴張情況，及時調整破拆位置，主要擔心給受困人員造成二次傷害。」

報導指出，就在消防人員準備救出被困男子時，男子意識清醒過來，忍疼哭喊、多次請求消防隊員「救我媳婦，救我媳婦…」，男子語氣急促，情緒有點激動。消防隊員趕緊安慰他，「副駕駛座的女子沒事、沒受傷，已經在車外了，你放心。」

得知自己媳婦沒事之後，男子又不斷重複「讓我媳婦過來，我要救我媳婦，先不要管我…」女子在一旁心疼地安撫他，「我在這，我沒事，你忍一下痛。」報導說，經過近15分鐘的緊張營救，男子被成功救出，由現場醫護人員送往醫院治療；男子被抬出轎車的那一刻，還在喊著「媳婦，你在哪」。

目前，這男子已出院，他事後表示，「和媳婦感情深，當時清醒後，就讓消防員先救媳婦，

感覺沒什麼，是男人的本能反應。」

患難見真情，網友被感動直呼「這就是愛情啊！」「愛情的樣子，他是真的很在乎她了」、「感情很深，祝福久久，但開車一定得小心，平安才是福」。

車禍現場。（取材自光明日報）
車禍現場。（取材自光明日報）
經過近15分鐘的緊張營救，男子被成功救出。（取材自光明日報）
經過近15分鐘的緊張營救，男子被成功救出。（取材自光明日報）
車禍現場。（取材自光明日報）
車禍現場。（取材自光明日報）

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