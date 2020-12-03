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中國最具影響力商界女性榜 格力董明珠稱后

記者林汪靜／綜合報導
珠海格力電器董事長董明珠奪得「2020年中國最具影響力的商界女性」榜首。（中新社）
珠海格力電器董事長董明珠奪得「2020年中國最具影響力的商界女性」榜首。（中新社）

財富中文網2日發布「2020年中國最具影響力的商界女性」榜單，入榜者代表了中國商界崛起的年輕一代女性領導者，榜單顯示，珠海格力電器董事長董明珠位居榜首，字節跳動中國區CEO張楠排名12，攜程CEO孫潔排第22名。此外，財富首次評選出「中國最具影響力的商界女性（未來榜）」榜單，薇婭、李子柒等上榜。

榜單指出，儘管格力電器獲利因新冠肺炎疫情出現下滑，但絲毫不影響董明珠身為中國最知名、最強勢的企業領導者之一的地位。自從成為格力電器的掌舵者後，董明珠始終以鐵腕治理著這家中國最大的空調企業，並成功地帶領其躋身「財富」世界500強。

張楠今年3月從短影音平台抖音CEO晉升為字節跳動中國區CEO，負責抖音和新聞平台「今日頭條」等旗艦應用軟體，還有字節跳動營運的其他平台，而字節跳動是公認全世界最有價值的獨角獸之一。

2014年字節跳動收購了由張楠與他人聯合創立的照片分享應用程式後，她加入字節跳動，2016年協助開發出抖音，截至今年8月，抖音目前日活躍用戶已超過6億。

出生於四川綿陽的農村網紅李子柒，2015年起嘗試拍攝古風類美食短影音，從一個人用一個單鏡頭拍攝到一整個專業團隊，為了拍好一則影片，她曾一年累積了2萬881條素材，走完260多公里的山路。2017年起，李子柒包攬了多個獎項，同時也激起無數爭議，但她的每則影片播放量從未低於500萬。

今年4月29日，李子柒在YouTube上的粉絲突破1千萬，成為首位粉絲數破千萬的YouTube中文創作者。

榜單稱，在商業世界中，有越來越多表現卓越的女性領導者正不斷衝破因性別而產生的天花板或邊界，獲得更加廣闊的事業空間，同時為世界做出令人矚目的貢獻，尤其在今年應對新冠肺炎疫情這個黑天鵝事件的過程中，許多女性領導者表現出了令人驕傲的智慧、勇氣和堅持。

中國 抖音 CEO

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