整出「網紅鼻」後悔了…湖北醫院湧現修復潮

高、挺、翹的「網紅鼻」湧現修復潮。（取材自知乎）

為追求高、挺、翹的「網紅鼻」，一些女性不惜接受整形。然而在湖北武漢 市第三醫院整形美容外科，今年以來已有近50名女子後悔做了網紅鼻而要求回爐再造，令網紅鼻出現修復潮，有醫生表示，這兩年鼻綜合修復中，幾乎有一半是網紅鼻修復。

香港 01報導，該院整形美容外科主任楊艷清表示，所謂網紅鼻，最初是因網紅為追求上鏡而做的高挺翹鼻子，在外界印象中，網紅鼻有高得嚇人的鼻梁及可「錐死人」的鼻尖，接近西方人的鼻子形態，於是便有很多女性效仿去做。

報導說，楊艷清指出，該院近兩年的鼻綜合修復中，幾乎有一半是網紅鼻修復。例如，24歲的小張一年前趕時髦，決定做了肋軟骨鼻整形，要求醫生做鼻背高且直，鼻尖翹得很高的網紅鼻。然而後來她漸漸發現該鼻其實並不適合自己的臉形，感到嚴重焦慮，甚至為此產生輕生念頭。最後她無奈求助醫院，重新打造符合美學標準的個性化鼻子。

在另一宗案例中，23歲事主小劉兩年前做了網紅鼻，卻在術後約8個月起出現鼻背歪斜。報導稱，經楊艷清檢查發現，小劉歪斜的網紅鼻屬軟骨變形後發生的鼻背歪斜，遂將彎曲的肋軟骨重新雕刻，使其變直。

楊艷清最後表示，大多數東方人的臉較為扁平，搭配尖翹的網紅鼻會顯得突兀、面部五官比例不協調等，需要謹慎決定。報導稱，他並強調，一味追求網紅鼻很容易出現各種問題，除了通氣障礙，還可能因鼻尖張力過大而變薄變紅、偏移歪曲、假體穿出，以及過度削薄皮下組織引致疤痕嚴重增生攣縮等。