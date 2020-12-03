年薪30萬人民幣！陸家嘴雇主招生活助理 要求令人咂舌

現代社會對家政員的技能要求愈來愈高。(取材自上觀新聞)

最近一則招聘信息在網上火了，一名雇主開出年薪30萬（人民幣 ，下同）要招聘女性生活助理。事件引起社會關注，業內人士指出，這樣高要求的招聘已成趨勢，擁有複合技能的家政員更受市場青睞。

上觀新聞報導，最近，某家政公司登出一條招聘信息，內容提到：「陸家嘴雇主（女）請一名女性生活助理，大專學歷以上，30至40歲，懂得服飾首飾搭配，能夠跟隨雇主出國，安排家庭事務、財務管理、文件處理，符合條件者年薪可達30萬元以上。」

招聘要求令人咂舌，什麼樣的家政顧問能拿到這樣的高薪？發布招聘信息的家政公司負責人說：「雖然雇主開出高薪，但符合要求的至今沒有找到。很多家政員看到高薪，不管有沒有能力都去應聘，結果浪費了時間。」

同時，業內人士透露，市場對這類家政員的需求在增加。隨著中國國內疫情 得到有效控制，今年上半年一度跌入谷底的上海家政行業正在逐步回暖：家政員開始重返工作崗位，也有不少「新手」抱著試試看心理，前來從事家政業。

相關家政公司負責人表示，與疫情前相比，由於一些雇主對人員上門服務仍有顧忌，因此鐘點工市場需求不旺，工資在時薪35元上下，與去年相當。但後疫情時代，市場對住家型家政員的需求開始增加，其中，擁有複合技能的家政員尤其受到青睞。

金文家政總經理孔靜透露，陸家嘴雇主當中，外企高管多、私營業主多、「金領」人士多，他們比較青睞來自江浙滬地區、年齡35至45歲的家政員。要求這些家政員做過高端客戶家庭，中西餐都會做，學歷至少高中以上，最好會外語，可以輔導孩子功課……

她說，符合上述要求的高端家政員，月工資可以拿到8000至1萬元，甚至更高。「然而，目前市場上的家政員普遍年齡較大，技能也單一。後疫情時代，高端需求單子雖多，但符合要求的家政員並不多。」

孔靜並稱，現在愈來愈多的客戶願意為家政服務員的特長買單，有醫療照護證、教師證、管家證、中西式烹飪師證、駕照 、會計上崗證等等證書的家政服務員，要比普通家政員每月多拿一兩千沒問題。

不過，孔靜也指出，雇主尤其是高端雇主對家政員行為規範也提出了更多細分要求。例如在需求單上，雇主會寫上「話不要多」、「不能把雇主家裡狀況特別是孩子情況發朋友圈、拍視頻」等要求。

此外，法律界人士也提醒雇主，不妨在簽署用人合同前，把對家政員職業技能特別是職業操守的要求盡可能寫到附加條款當中，以便以後的追責。