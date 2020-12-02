牛！黑龍江男子用500塊冰磚蓋冰屋 邀大家免費吃火鍋

潘玉成從河中取500塊冰，耗費18天蓋成一間40平米的冰屋。(取材自楚天都市報)

在冰屋內吃火鍋是一種什麼體驗？黑龍江省漠河市阿木爾林業局的潘玉成從河中取500塊冰，耗費18天蓋成一間40平米的冰屋，還和朋友一起在冰屋內吃火鍋。

楚天都市報報導，他的冰屋免費提供給大家吃火鍋，外地客人來了連食材都不用自帶，目前已有河北、山東等地的朋友聯繫他。

39歲的潘玉成是漠河市阿木爾林業局的職工，也是一名網紅主播，大家都叫他大成子。

「阿木爾林業局還有一個別名，叫藍莓小鎮，因為這裡盛產藍莓。」潘玉成說，這裡有一條額木爾河，每年11月上旬，額木爾河就開始封凍，河面結的冰有一米多厚。

從2017年開始，潘玉成就開始從額木爾河取冰，然後在冰面上搭建冰屋，今年已是第四個年頭。「更早以前，我們在河上釣魚 ，會用冰蓋一個小屋擋風，其實並不難。」潘玉成說，今年11月上旬，他和三個朋友一起開工，他負責切割冰塊，其他三人負責砌牆。

視頻顯示，潘玉成取冰時下身穿漁褲，上身穿著短袖，半個身子在水中，手持電鋸將厚厚的冰塊切割成長方體形狀的冰磚。有網友擔心：「這麼冷的天泡在水裡，還只穿短袖，不冷嗎？」還有網友稱，水沒有結冰，可能比外面還暖和。潘玉成說，其實水中還是比冰面冷一點，只是為了視頻效果，他才穿短袖。

「砌牆的技術還是很簡單。」潘玉成說，每砌一層，在上面澆一點水，將新的冰塊貼上了，很快就粘合在一起。

潘玉成從河中取500塊冰，耗費18天蓋成一間40平米的冰屋。(取材自楚天都市報)

經過20天的努力，潘玉成的冰屋終於建成。他提供的視頻顯示，冰屋的牆全由冰塊砌成，屋頂蓋著草簾，門窗掛著有東北特色的大紅門簾，屋內還有用冰砌成的桌椅。「用了500塊磚，面積有40平方米。」潘玉成介紹。

視頻中，有人在冰屋前載歌載舞，冰屋內放著熱氣騰騰的鍋，擺滿各種食材。吃完火鍋後，大家甚至還在冰屋外燃起篝火。冰屋的冰塊完全不受任何影響。今年他發了短視頻後，冰屋一下走紅。不少網友表示，「大哥太牛了，想去體驗一下」。

今年受疫情 影響，來漠河遊玩的外地客人較少。潘玉成還決定，只要是外地的客人來，他還免費提供火鍋食材。「目前已經有山東、河北的朋友聯繫我，這幾天會來冰屋吃火鍋。」