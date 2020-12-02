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奇葩！湖北頒景區「微笑服務規範」 手臂夾角都要管

中國新聞組／綜合報導
湖北省對旅遊景區的工作人員頒布微笑服務規範。（取材自湖北日報）
湖北省對旅遊景區的工作人員頒布微笑服務規範。（取材自湖北日報）

中國湖北省近日對旅遊景區的工作人員頒布微笑服務規範，對全省旅遊景區的工作人員微笑服務要求、常用文明用語等內容，提出具體規範和指導要求。

湖北日報報導，規範指出，工作人員微笑時面部表情應包括、但不限於以下內容：面部應自然、放鬆，嘴角微微向上翹；應真誠微笑，親切自然，微笑時應牙齒微露。

目光交流方面，則應該包括以下內容：在問詢、答覆過程中需有目光交流，正視遊客的眼睛或臉部T字部位，傳遞出對遊客的尊重和友善；目光應和善、真誠、有神；神情專注，平視遊客，但不可長時間盯視遊客。

在工作人員語音、語調方面，則規範如下：應使用普通話，親切自然；語調高低有序，語速快慢適中；用基本文明用語。

而最令人感到奇葩的，是甚至手的「角度」也要規範，「當遊客靠近窗口時，手指併攏，手臂夾角呈 120°至150°；指示遠處目標時手臂伸直；眼睛需兼顧遊客和指示目標，面帶微笑」。

雖然官方希望藉此讓民眾感受到「美好服務」，但大眾對此並不看好。有人表示，「這是真真切切的形式主義」、「沒有溫度的笑容感受不到熱情」、「有能耐去想想怎麼讓遊客笑吧」、「皮笑肉不笑感覺更恐怖」。

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