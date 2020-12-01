僅3根手指能動…江蘇「漸凍」男開網店 資助弟弟上大學

雖然罹患漸凍症，董振振仍努力經營網店。（取材自紫牛新聞）

今年33歲的江蘇徐州男子董振振，九歲被診斷出患有「漸凍症」，身體肌肉 逐漸萎縮，現在只有三根手指能活動。但他沒有向命運低頭，22歲那年他開了一家網店，11年來逐漸把事業做大，現在不但能養活自己，更活出了精采人生。

揚子晚報報導，董振振出生後身體就比普通孩子弱，甚至隨便活動一下就會骨折，家人一度以為孩子患上了「怪病」。九歲那年，他被診斷出患有「進行性肌營養不良症」，這是一種骨骼肌罕見疾病，會有緩慢性肌肉萎縮、肌無力及不同程度的運動障礙，如同被逐漸凍住一樣，俗稱「漸凍症」。曾有醫生說，「孩子可能很難活到成年」。

由於身體原因，董振振只上課到小學五年級，母親也辭職在家照顧他。他平時大部分時間臥床，吃飯要靠母親餵食。為了打發寂寞，家人為他買了一台電腦，沒想到將他帶進了一個新世界。

董振振在網上最大的興趣就是K歌，為了有更好的效果，他逐漸成為一名音頻設備達人。有一次他幫網友解決了音頻設備故障問題，對方無意間說：「你有這樣的技術，為何不開一家網店？」這句話啟發了他。

董振振與家人溝通開網店的事，家人雖然半信半疑，但仍支持他的決定。於是，他的淘寶網店開張了，專賣聲卡、麥克風、攝像頭、耳機等音頻設備。

董振振的網店最重視售後服務，只要成為他的客戶，就相當於多了一個技術保障師。他負責接單，父母幫忙發貨。靠著網友們的口碑，網店生意愈做愈好。

經營網店以後，董振振每天從下午2時忙到深夜。他覺得透過網路，自己收穫了財富，也收穫了自信。

弟弟上大學那年，家裡承擔不了學費，董振振將網店收入拿出來，幫弟弟完成了大學夢；家裡貸款 買房時，首付款無法湊齊，董振振又拿出7萬多元存款補上了缺口；父親做生意需要資金周轉，董振振又站出來為父親解決了燃眉之急。

2016年以後，董振振病情加重，現在只有右手的三根手指能動了。更重要的是，他的心肺功能衰竭很快，不得不使用呼吸機，連長時間說話都覺得困難。因為身體無法動彈，母親幾乎全天守護在兒子身邊，每隔一兩小時就給他翻身、擦洗。

在這樣的情況下，董振振卻始終保持著樂觀，他說：「我和其他人沒有區別，只要自己肯努力，一樣能找到一條屬於自己的人生道路。」