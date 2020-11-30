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中國「迪克父親」！浙江老爸推著腦癱兒跑了42場馬拉松

中國新聞組／北京30日電
羅書堅與兒子羅知柏。(取材自紅星新聞)
羅書堅與兒子羅知柏。(取材自紅星新聞)

在昨天舉行的2020成都馬拉松（以下簡稱成馬）賽道上，一對父子的身影聚集了眾人目光。患有腦癱的兒子坐在推車上，父親推著他跑完全程。這位父親賽後也被盛讚為中國的「迪克（Dick Hoyt）父親」。

紅星新聞報導，這位父親叫羅書堅，是一位來自浙江金華的快遞員，他的兒子羅知柏2009年出生時，因重度窒息導致嚴重腦損，被診斷為腦癱。

一個偶然機會，羅書堅在網上讀到了美國跑界傳奇迪克父子的故事。迪克·霍伊特的兒子里克也因為出生時缺氧，患上腦癱。1977年，父子倆第一次參加長跑比賽——迪克推著坐在輪椅上的兒子，以倒數第二名完成5英里的賽程。此後近40年裡，父子倆參加了超過1000場長跑比賽。

迪克父子的故事，給了羅書堅啟迪。為了帶孩子看不同世界，從2015年起，羅書堅他便開始推著患有腦癱的兒子到各地參加馬拉松，足跡遍及北京、上海、金華、無錫、麗水、蘭州、廣州。此次成馬，是他們參加的第42場比賽。

談到參加成馬的原因時，羅書堅說：「一直都聽說成都很美，小柏非常喜歡熊貓，所以這次專門就帶他來成都看看。」

羅書堅推著兒子跑馬拉松。(取材自紅星新聞)
羅書堅推著兒子跑馬拉松。(取材自紅星新聞)
羅書堅推著兒子跑馬拉松。(取材自紅星新聞)
羅書堅推著兒子跑馬拉松。(取材自紅星新聞)

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