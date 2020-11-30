發生了什麼事？ 上海這個小區一日三餐都在吃土豆…

因疫情封閉的小區裡，業主們都在忙著買土豆、吃土豆。（取材自央視）

炸薯條、醋溜土豆絲、土豆燒牛肉……，近日，在因疫情 封閉的上海明天華城小區裡，業主們都在忙著吃土豆，這是咋回事？

瀟湘晨報報導，上海明天華城小區有一對夫妻平時主要做農產品批發生意，20日丈夫從某倉庫拉了約4噸土豆回家，準備第二天一早銷往崇明，不料，該小區當晚被列為中風 險地區，實施封閉式管理，這一整車土豆便意外留在小區裡，成了困擾夫妻倆的滯銷品。

據報導，擔心陰雨天裡土豆沒法存放太久，夫妻倆不得不在小區悄悄地賣起了土豆。很快，有路過的業主發現了這個情況，大家決定成立「消滅土豆小分隊」，通過微信 群、公眾號等渠道幫忙銷售土豆。「咱們盡力幫吧，現在也沒法銷出小區」「能幫就多幫點」。

隨著消息層層傳遞，越來越多的業主加入其中，一場暖心的「土豆消滅戰」就此開啟。

業主自發開啟「愛心接力」後，居委會與物業也關注到了這件事，給夫妻倆在小區門口設了個攤，有了這個攤位後，業主和志願者不僅在群裡幫忙吆喝，還自發到攤位上幫忙賣土豆。

在大家的努力之下，購買土豆的人越來越多，有人甚至一口氣買了幾十袋，分發給整棟樓裡的居民。

除了「買土豆」，小區業主群裡討論最多的就是「土豆菜譜」。有小區業主開玩笑說：「現在準備一日三餐用土豆來變著法子做吃的」 甚至有鄰居特意從網上採購空氣炸鍋來炸土豆條。

報導指出，夫妻倆日前表示，當天就賣了900斤土豆，再賣一天，就能賣出一半了。「後面幾天，我想能賣多少就算多少，大家已經很幫忙了，整個小區的人都在幫忙吃土豆，我真不好意思，真的很謝謝大家」。

在這個封閉的小區裡，一場「土豆消滅戰」溫暖了這個特殊的冬日。