福建三明「魔性」主題曲 MV上線1天 點閱破億

三明是全國最綠省份的最綠城市之一。（取材自現代快報）

魔性單曲又刷屏！歌曲「大田後生仔」唱出了許多年輕人對家鄉的熱愛，深獲網友好評，日前原唱歌手林啟得再創作「三明後生仔」，MV中串起了福建省三明市的網紅地標、美食等，讓「高顏值」三明瞬間走紅，有網友表示「恨不得立馬訂機票飛過來」，還有人喊話藏族網帥丁真「你喜歡的藍天白雲美食美景，三明都有。」

現代快報報導，「三明後生仔」MV日前上線，魔性上口的旋律，加上三明的景點、小吃，不僅吸引人民日報、新華社、央視新聞等多家媒體轉載，在新浪微博抖音 等社群 也圈粉無數，上線短短一天，點閱已破億，且數據還在持續攀升。

「一直單曲循環」、「音量調到最大」，網友們轉發MV的同時，也紛紛被三明圈粉：「有生之年一定要去趟三明，年假要趕緊安排上」。此外，國民美食沙縣小吃也在MV中出鏡，沙縣文昌街雲集了60多種經典沙縣小吃，被稱為「沙縣小吃天下第一街」，有網友看了MV後留言：「中國 綠都，景美空氣好，還有各種美味，馬上下單沙縣小吃！」

福建三明風光秀麗。（取材自現代快報）

這部MV不但吸引了中國各地的網友，更勾起福建人對家鄉的想念、熱愛，以及作為一個福建人、三明人的自豪感：「我大福建真是處處美得沒話說」、「太好聽了！內心充滿自豪」、「開門見綠，抬頭見藍，這就是我的家鄉」，還有人說希望這首歌「能上春晚」。

不過，MV時長僅三分鐘多，有網友表示不過癮，也有人對自己的家鄉沒有在MV中亮相感到有些遺憾，希望MV可以再長點，「建議把三明各個縣的美景都放進去」。