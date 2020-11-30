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「史上最貴一覺」 搶深圳豪宅賺價差…他睡過頭錯失500萬

中國新聞組／北京30日電
11月28日一早，尖崗山壹號花園開盤，大批人潮在南山蛇口希爾頓南海酒店線下選房。（取材自21財聞匯）
11月28日一早，尖崗山壹號花園開盤，大批人潮在南山蛇口希爾頓南海酒店線下選房。（取材自21財聞匯）

位於廣東省深圳市的網紅豪宅「潤璽」日前線下選房，有近萬人參與搖號，得房率僅為12%；因新房倒掛幅度大，搖到一套潤璽可賺近500萬（人民幣，以下同），但有一位大哥睡過頭，到現場被告知過號不候，和500萬「大獎」擦肩而過，被網友戲稱為「史上最貴的一覺」。

21財聞匯報導，該樓盤開盤後，1171套房源13個小時售罄，收金196億。

根據該項目銷售方案，優先滿足剛需無房戶購房。具體分戶型來看，最小100平方米三房總價最低就要1184萬起，最大的200平方米四房總價最高到2984萬，引來各地網民的質疑：1000萬的剛需？

據了解，選房現場最受歡迎的是大戶型，總價都在2000萬以上。 

證券時報報導，因為新房受限價政策管制，二手房管制空間要寬鬆很多，這是造成新房、二手房價格倒掛的根本原因。

例如，位於深圳城市核心區域的華潤城潤璽，一期開盤均價約13萬元／平方米，而周邊二手房掛盤價有的已達18萬元／平方米，按潤璽最小三房100平方米計算，入手一套最少穩賺500萬。在每平方米數萬元的倒掛價差之下，怪象便隨之而來。

對此，新華社評論，「抑制樓市『打新熱』需要『硬核』舉措」。

今年深圳樓市一直處於風口浪尖，先後曝出千萬豪宅「秒光」、買房需繳上百萬元人民幣喝茶費等情況。深圳當局日前祭出重拳調控樓市，，規定深圳戶籍落戶滿三年且社保滿36個月才能購房，非深圳戶籍需社保滿五年才能購房。

大陸業內人士認為，這意味著新一輪房地產調控收緊潮的開啟。

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