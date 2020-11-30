美女副縣長「雪地策馬」拚觀光：旅遊團排期已到元旦
在康巴藏族少年丁真在網上暴紅、帶動一波「旅遊熱」之後，新疆伊犁昭蘇縣41歲女副縣長賀嬌龍也披上紅斗篷，為家鄉旅遊項目代言，她在雪地上颯爽策馬的影片在網路上引發熱議，賀嬌龍更向媒體表示，現在旅遊團排期已經排到元旦。
來源：中国新闻China News YouTube
瀟湘晨報報導，賀嬌龍說，在他們這樣一個以農牧業為主、天山腳小縣城，馬就是牧區的交通工具，「我們縣裡面有12萬匹馬，是中國天馬之鄉，早前曾邀兩個網紅來宣傳昭蘇，但沒想到騎馬的這個會這麼火」。
她還透露，騎馬不是現學的，平時工作偶爾也會騎馬去牧區，但拍片時仍非常緊張，很擔心摔倒受傷，「零下十幾度鞋子就像冰塊，馬鐙是鐵的，很滑，其實還蠻危險的」。
其實，在成為「網紅」之前，賀嬌龍也一直透過直播為昭蘇縣帶貨。據封面新聞報導，賀嬌龍騎馬的影片被發布在抖音帳號「賀縣長說昭蘇」上，賀嬌龍說，這個帳號是昭蘇縣政府委託她在抖音上宣傳旅遊和推銷農產品的。
賀嬌龍「玩抖音」不到一個月，賀嬌龍就開展了18場次直播帶貨，賣出2000餘單價值97萬（人民幣，以下同，約14.7萬美元）的昭蘇農副產品。
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