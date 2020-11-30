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美女副縣長「雪地策馬」拚觀光：旅遊團排期已到元旦

中國新聞組／北京30日電
新疆伊犁昭蘇縣女副縣長賀嬌龍在雪地策馬奔騰為家鄉宣傳的視頻火了。她騎馬的身影讓網民紛紛點讚「太帥了」。（取材自封面新聞）
新疆伊犁昭蘇縣女副縣長賀嬌龍在雪地策馬奔騰為家鄉宣傳的視頻火了。她騎馬的身影讓網民紛紛點讚「太帥了」。（取材自封面新聞）

在康巴藏族少年丁真在網上暴紅、帶動一波「旅遊熱」之後，新疆伊犁昭蘇縣41歲女副縣長賀嬌龍也披上紅斗篷，為家鄉旅遊項目代言，她在雪地上颯爽策馬的影片在網路上引發熱議，賀嬌龍更向媒體表示，現在旅遊團排期已經排到元旦。

來源：中国新闻China News YouTube

瀟湘晨報報導，賀嬌龍說，在他們這樣一個以農牧業為主、天山腳小縣城，馬就是牧區的交通工具，「我們縣裡面有12萬匹馬，是中國天馬之鄉，早前曾邀兩個網紅來宣傳昭蘇，但沒想到騎馬的這個會這麼火」。

她還透露，騎馬不是現學的，平時工作偶爾也會騎馬去牧區，但拍片時仍非常緊張，很擔心摔倒受傷，「零下十幾度鞋子就像冰塊，馬鐙是鐵的，很滑，其實還蠻危險的」。

其實，在成為「網紅」之前，賀嬌龍也一直透過直播為昭蘇縣帶貨。據封面新聞報導，賀嬌龍騎馬的影片被發布在抖音帳號「賀縣長說昭蘇」上，賀嬌龍說，這個帳號是昭蘇縣政府委託她在抖音上宣傳旅遊和推銷農產品的。

賀嬌龍「玩抖音」不到一個月，賀嬌龍就開展了18場次直播帶貨，賣出2000餘單價值97萬（人民幣，以下同，約14.7萬美元）的昭蘇農副產品。

賀嬌龍為家鄉旅遊代言引來熱烈回響。（取材自封面新聞）
賀嬌龍為家鄉旅遊代言引來熱烈回響。（取材自封面新聞）

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