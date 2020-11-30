參與六四、創《新詩潮》 詩人老木57歲辭世

詩人西川（左起）、駱一禾、陳東東、老木、歐陽江河、翟永明合影。（取材自微信）

本名劉衞國的著名詩人「老木」26日在江西萍鄉老家猝死，終年57歲；老木是上世紀80年代朦朧派詩人，主編《新詩潮詩集》對當時的詩壇有深遠的影響。他在六四 期間積極參與學運，被稱為「天安門 廣場的宣傳部長」遭到通緝 ，流亡法國26年。

綜合媒體報導，老木1963年出生於江西萍鄉，16歲考入北京大學中文系，在校期間寫詩、編詩還演講，熱中社會活動；他與西川、海子、駱一禾並稱北大詩歌四才子，並且與中文系79級同學周立文、胡春華（現任國務院副總理）等創辦校園文學雜誌「啟明星」。

老木曾任中國作協「文藝報」編輯，80年代中期主編的《新詩潮詩集》，因刊登不少先鋒詩作，對當時的詩壇產生了極深遠的影響；有北大校友撰文回憶：「《新詩潮》初版的1985年，他也不過23歲。但是，30年過去，經過時間的沖刷洗禮，不得不感歎這個選本的視野廣闊、眼光獨具。」

友人回憶說，老木樸實無華、不諳世故，對政治並沒有多大興趣，只是憑著一股熱情感捲入「六四」，擔任「天安門廣場絕食指揮部宣傳部副部長」，被列為通緝犯。

老木流亡法國26年，有近20年的精神病甚至一度流落街頭、失蹤，引起關注。2015年，由他的幾位弟弟接回萍鄉老家治病、生活。據萍鄉市政協委員敖桂明撰文透露，老木返鄉之後獲官方安排在萍鄉市圖書館工作，還曾任萍鄉市安源區作家協會副主席。

敖桂明稱，老木罹患晚期肺癌，26日晚不慎摔跤，戳破肝部腫瘤；老木一生未婚娶，身邊無伴，待翌日早上發現時早已氣絕，且七竅流血，「其狀甚慘！」

老木死訊傳出之後，在海外的廖亦武、王丹等也在社交媒體表達哀悼，萍鄉文化界也有不少人士撰輓聯寄託哀思。