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俄航班核酸檢測190人「結果一樣」 200中國乘客滯留

中國新聞組／北京30日電
中國乘客滯留俄羅斯機場。（取材自紅星新聞）
中國乘客滯留俄羅斯機場。（取材自紅星新聞）

俄羅斯依可亞航空公司日前從莫斯科飛鄭州的EO429航班上，190餘名乘客健康碼突然轉黃，甚至傳出報告造假。媒體報導，當地檢測機構提供的數據未精確到小數點後兩位數，是造成大批中國乘客滯留機場的主因，且這家檢測機構曾有多次各國報告造假案例。

紅星新聞報導，莫斯科當地時間25日，EO429航班因190餘名乘客健康碼突然轉黃而無法登機被取消，200餘名中國乘客被滯留機場。26日，中國駐俄羅斯大使館稱，190餘名乘客血清抗體檢測結果數值完全相同，且航空公司及相關檢測機構無法作出合理解釋，因此要求乘客全部重新檢測。

俄羅斯依可亞航空公司。（取材自紅星新聞）
俄羅斯依可亞航空公司。（取材自紅星新聞）

根據中國駐俄羅斯大使館防疫規定，自11月4日起，從俄羅斯回中國的人員須憑48小時內的新冠病毒核酸檢測陰性證明和血清IgM抗體檢測陰性證明（雙陰性證明），申領帶「HS」標識的綠色健康碼才可登機回國。

EO429航班王姓乘客說，她第一次檢測報告中血清IgM抗體結果為0.2，與參考值「0.00至1.10」取的小數點後兩位不同。直到26日晚拿到重新檢測的結果，數值才精確到小數點後兩位，「說白了就是少寫了一位數」。

報導說，檢測報告造假案例在國外已發生多起，隨著年末假期季的到來，偽造核酸檢測結果已成為許多不肖份子的生意。

免隔離！中日「快捷通道」啟動

此外，為方便中日兩國商務等人員往來的「快捷通道」30日將正式啟動。東京成田國際機場和大阪關西國際機場，是日本目前唯二有中日航班起降的機場。按照日本防疫規定，從中國出發入境日本時不需要進行新冠病毒檢測，也不用提交入境前的檢測報告，但入境後必須在家中或酒店等指定場所隔離14天；但從30日起，有「快捷通道」簽證的人，在入境日本時提交72小時內的核酸檢測陰性證明，就可免除14天隔離。

檢測 中國 機場

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