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韓籍員工出境確診 重慶SK海力士緊急停產

中國新聞組／北京30日電
南韓記憶體大廠SK海力士重慶廠區有員工染疫而關廠，該廠區為SK海力士儲存型快閃記憶體（NAND Flash）封測重鎮。（路透）
南韓記憶體大廠SK海力士重慶廠區有員工染疫而關廠，該廠區為SK海力士儲存型快閃記憶體（NAND Flash）封測重鎮。（路透）

據新華社報導，從重慶市政府新聞辦公室獲悉，SK海力士半導體（重慶）公司南韓籍員工出境後被確定為無症狀感染者事件發生後，重慶市及相關區已啟動應急響應，組織開展流行病學調查、現場管控、核酸檢測、疫點消殺等措施。目前已對3283人進行核酸採樣，出結果2674人，均為陰性。

報導指，該員工為南韓籍42歲的工程師韓某某，於2月1日從韓國仁川直達重慶，期間一直居住在重慶富力假日酒店；11月26日20時乘公司專車到成都雙流機場，搭乘27日凌晨2時起飛的韓亞航空OZ324航班直飛南韓仁川機場，28日在仁川機場檢出新冠病毒核酸陽性，初步判斷為無症狀感染者。

重慶市疾控中心副主任唐文革表示，目前主要從三個方面全力追查感染來源：一是SK海力士半導體（重慶）公司的部分原材料來自海外，對相關物品和接觸人員採樣檢測；二是進一步了解韓某某回南韓途中詳細行程，查找可能暴露來源；三是對韓某某11月13日以來接觸的所有人員、進口食品、境外郵包及快遞進行追蹤調查和採樣。

韓籍員工出境確認無症狀感染者，重慶緊急對逾3000人檢測。（取材自澎湃新聞）
韓籍員工出境確認無症狀感染者，重慶緊急對逾3000人檢測。（取材自澎湃新聞）

事件發生後，重慶市已向四川省發送協查通報。韓某某所工作的企業已暫時停產，實行全封閉管理，所有廠區內人員就地隔離並開展核酸檢測；韓某某所住的重慶富力假日酒店暫停營業並封閉管理，對酒店所有員工及11月25日以來的所有入住客人進行追蹤和核酸檢測。

截至29日9時，已排查出密切接觸者49人，密切接觸者的密切接觸者100人，全部落實集中隔離醫學觀察；已採樣3283人，出結果2674人，均為陰性；同時對相關場所的物品、環境等進行採樣檢測，共採集樣本493份，檢測結果均為陰性。

檢測 南韓 機場

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