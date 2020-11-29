封殺馬保國？官媒批譁眾取寵 網嘆「娛樂解悶不行嗎？」

山東太極掌門人馬保國曾聲稱自己功夫高超，但他日前和業餘拳手王慶民對打，開場4秒就被打倒在地。（視頻截圖）

「渾元形意太極拳掌門人」馬保國因為30秒被KO竄出知名度，他的「不講武德」、「閃電五連鞭」在網民惡搞下產生巨大流量。人民日報及新華社以「鬧劇該立刻收場了」、「這是什麼價值觀」評議他譁眾取寵後，視頻網站bilibili發布聲明稱將嚴管馬保國相關視頻。網民無奈，紛紛發言相挺「人家一沒訛錢，二給大家帶歡樂，有什麼錯？」

人民日報評論指出，馬保國今年5月在觀眾面前30秒內被擊倒3次，「武術」的「造詣」按說也都擺在眼前，惟最近其失敗後的雷人雷語被熱轉，儼然成為頂流「網紅」，從霸榜一些平台鬼畜區到參加商業演出再到宣布從影，馬已包裝出相當的商業價值，故當其成為一種「現象」並頻繁出現在公眾視野時，就有必要審視現象的背後到底為何。

文章稱，人人都有習武的權利，也可以表達自己的觀點和想法，但若背離武術精神，沒完沒了地在公開場合信口開河，尤其是編造經歷，那便無異於江湖騙子，這樣的人受追捧，值得眾人深思；又強調這並非無傷大雅，放任「審醜」成為流行，讓招搖撞騙大行其道，本身就會傷害社會風氣，是對價值體系的毒化。

新華社評論指出，馬保國「走紅」的過程中，背後有不少網路平台和媒體機構的身影。有的密集發布相關惡搞視頻，有的主動邀請馬保國入駐並大加推廣，而對馬保國的輪番專訪、直播更是一日勝似一日。這種鋪天蓋地的傳播，讓本屬民間層面的自發娛樂變成了公共空間的惡俗炒作，讓本來一位人心自有定論的網路人物變成了「人氣明星」。

文章指出，這場以馬保國為主題的鬧劇是時候收場，評論亦呼籲當局對互聯網平台落實社會責任情況加強監管。

文章露出之後，視頻平台嗶哩嗶哩發布公告稱，為糾正有些商業機構想利用馬保國現象的熱度，炒作並收割流量進行謀利。自即日起將嚴格限制、審核、管理馬保國相關視頻內容。

對此，眾多網民一片哀號，紛紛留言挺馬保國，「我挺你，老馬，在這個壓抑的世界給我們帶來快樂」、「69歲的老同志，會武功抗揍，還能飆流利英語，誰行」、「這官媒不講武德，蹭我流量」、「只是娛樂解悶不行嗎？」，也有網民肯定官媒發聲「現在的網絡環境要大大的淨化才行」、「跳梁小丑毀人三觀的東西，封殺吧」。