質問鍾南山「治好過幾個人」 這位藝人下場有點慘…

女演員沈佳欣。（取材自微博）

女演員沈佳欣在個人微博 發文質疑中國 工程院院士鍾南山，指鍾在這次疫情 期間整天在鏡頭一線，質問有甚麼研究貢獻以及治癒多少病人，發文引起網友批評，微博官方因此指該帳號惡意營銷，禁言其15天。但她的帖子卻在推特上受到網友力挺「不畏權貴、替老百姓直言」。

澎湃新聞報導，沈佳欣在微博上發文，「敢問鍾院士，這次疫情，你整天忙在鏡頭一線，有甚麼研究成果，發明甚麼藥？治好過幾個病人？提出過甚麼合理化建議？？你在武漢一共待過幾天？您在這次疫情都做了甚麼貢獻？別告訴我只有板藍根和瑞德西偉，還只能是白雲山牌的。還是白雲山牌板藍根最有效吧!」

只見該藝人的認證是中國內地流行樂女歌手演員，華誼兄弟旗下藝人超話主持人。她這樣隔空喊話鐘南山院士引起了網友們的憤怒，紛紛怒懟她「人家疫情做了啥貢獻需要向你匯報嗎？」、「博眼球的小丑」，也有人諷刺她「無知者無畏」。新浪微博立刻在沈佳欣上述微博上方標注「該帳號因惡意行銷已被禁言15天」。

華誼兄弟也發布聲明，表示網上關於「沈佳欣是華誼兄弟旗下藝人」為不實信息，澄清沈佳欣與華誼兄弟無任何關係。

希望之聲報導，「如果連質疑的權利沒有，那這個社會只有一種聲音，這樣好嗎？」、「人一旦被封神，就永遠不能被質疑了嗎？」沈佳欣的微博上充滿鋪天蓋地的指責和謾罵的聲音，但她的帖子傳到推特上，卻相反受到衆網友力挺。

網友讚許沈佳欣勇於發言「此女子有見識，巾幗不讓鬚眉」，紛紛留言支持她「還是很有膽量的，發微博的時候應該想到會遭圍攻或封殺的」、「這位聰明的演員終於指出了皇帝的新衣」、「這是很好的問題，但是通常得到的不是回答，而是打壓」、「我記住這個名字了，18線也不耽誤起飛啊」。