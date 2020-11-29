微博閱讀量15.7億 藏族小伙野性美暴紅 中國各省搶人

丁真一臉懵樣。（取材自丁真微博）

中國 網絡近日最夯的話題非「丁真」莫屬。這個20歲的甘孜藏族小伙，因為11月19日一條短視頻意外走紅，相繼被全國各地的官微爭相邀請遊玩，「搶人大戰」頻登微博 熱搜，光「丁真」閱讀就達15.7億。丁真對此倒是淡定的說，他正努力學漢語，希望為家鄉做出一些貢獻。

丁真出現在網路，始於11月12日微博上一條「藏族康巴漢子也太帥了吧！」貼文，一名攝影師無意拍到走路微笑的丁真，他一雙清澈的眼睛和陽光的笑容，迅速擄獲網民的心，稱讚他「野性與純真並存」。而這段據稱他當時只是出門買包泡麵的短視頻，立刻風靡全網，撥放量飆破1200萬。截至29日，微博上已有16個與丁真相關的話題閱讀破億。

北京 青年報報導，走紅不到10天，丁真就加入國企，為他的家鄉四川代言拍攝「丁真的世界」旅遊宣傳片，但網民看完宣傳片之後，紛紛表示「好想去西藏」，原來許多網民以為丁真的家在西藏，這讓四川文旅與官媒跳出來澄清，丁真是四川甘孜理塘縣人。

但引爆全國搶人大戰戰火的是丁真說的一句「最想去拉薩！」並衝上熱搜，西藏官媒順勢在推廣旅遊的文寫道「丁真我們在西藏等你」，被網民形容為四川和西藏肉搏厮殺開戰。為此，四川官方還緊急澄清，請網民不要因流量帶偏話題，影響川藏良好的兄弟關系。

但話題還沒完，27日深夜，丁真的官方微博發出一張他抱著熊貓玩偶的照片，一臉懵樣舉著寫著毛筆字的紅紙「我家真的在四川，你們不要再P（意為合成照片）了」，再度上了熱搜第一，這次各地官媒紛紛跟進再刷一波，例如「我們在雲南等你」、「大家也可以看看湖北，也挺美的」、「江西風景獨好歡迎你」等，並標記丁真邀他來玩。四川官媒還不忘大氣的提醒丁真「玩夠早點回家，我們在快樂老家等你。」

報導指出，丁真效應的確增加了遊客來量，截至11月25日，他的家鄉四川甘孜酒店預訂量比去年同期增加89%，11月17日流量高峰當天，酒店的預訂量較去年增加111%，而這段時間在往年都是當地的旅遊淡季。

丁真熱也一度波及黃子韜。黃子韜在微博喊話丁真，表示自己非常喜歡他，要去找丁真一起騎馬，被質疑蹭熱度。黃子韜為此怒發說自己熱度、流量、錢和名利一樣都不缺，不需要蹭別人熱度。

有評論擔心丁真會被玩壞，建議他多增加內涵。丁真在官微貼出照片，說自己正在努力學習漢語，希望為家鄉做些事件，又引來粉絲寄來大批書籍。不少網民說，「人家的網紅紅了帶貨，丁真紅了是被抓去讀書」，留言之間盡是鐵粉的得意與死忠。