加國缺竹 2熊貓提前返中 比當初協定時間提前兩年多

由於疫情難以供應竹子，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）27日提前將一對貓熊二順(圖)、大毛送上飛機返回中國。（取材自卡加立動物園官方推特）

由於新冠疫情 難以供應竹子，加拿大卡加立動物園 （Calgary Zoo）提前將一對貓熊送上飛機返回中國 ，牠們將回到成都的貓熊繁育研究基地；這比當初兩國協定的歸國時間提前兩年多。

中央社報導，卡加立動物園28日上午8時許透過推特（Twitter）宣布，雄性貓熊「大毛」和雌性貓熊「二順」已順利抵達德國法蘭克福機場等待轉機。園方發布牠們在空運籠子內大啖竹子的照片，並稱一切安好。

卡加立動物園表示，已為牠們準備了充足的飛機餐，還為牠們準備了餅乾、蘋果和梨子等，預估每隻貓熊返家旅途中將各消耗約100公斤的新鮮竹子。

綜合中新社、無錫日報報導，因疫情導致國際航班大幅減少，貓熊難以吃到新鮮的竹子，卡加立動物園5月中旬就宣布，不得不提前將牠們送回中國。但因國際旅行流程受限，延宕約半年後，兩隻貓熊才得以成行。

據報導，貓熊飲食99%要靠新鮮竹子，成年貓熊每天要消耗約40公斤。來自國外的新鮮竹子幾近斷供後，卡加立動物園只能從加拿大卑詩省採購新鮮竹子，並只能供應到9月。因為疫情，這對貓熊已長期處於隔離，不對外展出。

另據法廣報導，根據中加兩國政府協定，「大毛」和「二順」2013年3月赴加拿大，原計畫旅居10年，於2023年返國。

牠們先在多倫多生活了五年。其間，「二順」借助人工授精技術於2015年10月生下龍鳳雙胞胎「加盼盼」和「加悅悅」。2018年3月，4隻大熊貓遷居卡加立。今年1月，已滿4歲的「加盼盼」、「加悅悅」依協議先行返回中國，以加入大熊貓繁育計畫。