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山東議價專家「靈魂」砍價藥企 廠商快急哭了…

中國新聞組／上海28日電
醫藥專家與藥廠議價的視頻，引來網友熱議。（視頻截圖）
醫藥專家與藥廠議價的視頻，引來網友熱議。（視頻截圖）

近日網路上一系列「醫保局專家採購現場靈魂砍價」視頻暴紅，短時間內就獲得27萬人點讚。據了解，抖音上的這兩條視頻為山東媒體發布，視頻記錄了山東省議價組專家和珠海某藥企負責人的「砍價」過程。

澎湃新聞報導，視頻顯示，在談判桌上，一位男性醫藥專家說，「價格絕對可以接受，也可以生產，因為你已經賣了30年了。你原來不是賣這錢，你該掙的錢，你研發的投入已經掙回來了」。

對面一位女性廠家代表說，「已經是最低最低的價格了，已經是我們的成本價了，我很遺憾」，男專家說，「好，那對不起，請簽字確診吧」。

廠家代表翻著合同說，「真的不想簽，都被你們急哭了」。

另一個視頻中，珠海某藥企負責人說，「現在50毫克的，這個價格已經是全國最低」，議價組專家說，「10塊05可以除盡」。

珠海某藥企負責人猶豫道，「這個成本……」，議價組專家說，「可以啦，我們這麼大的量，回款又這麼有保證。快，請簽上」。

據報導，當天是山東省首批40種省級集中帶量採購藥品開標，涉及73家企業的160個產品，阿司匹林、硝苯地平等常用藥品都包括在內。整體價格下降67.3%，最大降幅98.6%。

山東省醫保局醫藥價格和招標採購處副處長劉智介紹，競價主要是針對三家及以上企業申報的同一藥品，由企業線上遠程解密報價，藥品採購平台綜合價格、市場占有率、醫療機構覆蓋率三大因素，自動產生入圍結果。議價則是由議價專家參照競價結果的價格降幅，進行現場議價，確定最終擬中選結果。

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