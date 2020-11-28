致敬周杰倫！5億年前三葉蟲命名「范特西」

「耳形范特西蟲」彩色的生態復原圖。(取材科技日報)

中國 科學院南京地質古生物研究所90後碩士研究生孫智新，日前發現的一種5億年前的獨特三葉蟲，因為喜愛台灣 歌手周杰倫 ，決定用其經典專輯「范特西」命名為范特西蟲，並表示這是向周杰倫天馬行空的音樂創作風格致敬，「算是一種理科生的浪漫吧」。

香港01報導，三葉蟲是一種奇特的遠古動物，半圓形的頭部、紋理分明的肋葉，讓其看起來猶如戴頭盔、穿著鎧甲的武士。有科學家把寒武紀被稱為「三葉蟲的時代」，該蟲從距今5.2億年前的寒武紀早期便已登場，到2.4億年前的二疊紀完全滅絕，前後在地球上生存了3.2億多年。

報導說，孫智新在2018年與導師趙方臣研究員等人，於山東濰坊的華北地台寒武紀中期饅頭組地層中發現一類獨特的三葉蟲，其頭部輪廓特殊如一對兔子耳朵，頭部長度接近背殼總長度的一半；鞍前區向前延長，中間存有凹口；受特殊的頭蓋形態影響，活動頰特化成側邊緣平直的砍刀狀。這些特徵皆使其不同於該時期的其它三葉蟲屬，成為寒武紀三葉蟲家族的新成員。

相關研究已被發表在經典古生物學期刊「波蘭古生物學報」上。

孫智新（左一）與導師和團隊成員一起發掘范特西蟲化石。(取材自光明網)

孫智新表示，按傳統做法，該三葉蟲可能會叫作「耳形濰坊蟲」，不過他認為有趣的名字或更能配上其獨特的外形，並更能讓人記住，激起興趣了解它，因此將它命名為「耳形范特西蟲」（Phantaspis auritus）。孫在論文中寫道，屬名源自古希臘語「phantasis」，是英語「fantasy」的詞源，指三葉蟲奇幻的外骨骼，以及周杰倫的專輯。

孫智新強調這是一語雙關，既表明了范特西蟲的外貌奇幻而超乎想像，同時致敬天馬行空的周杰倫。他續透露，同齡人都認為該命名十分有趣，他認為這能使遙遠的古生物更接近現今生活。