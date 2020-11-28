楊惠妍連4年蟬聯中國女首富 鍾慧娟、周群飛緊追

胡潤研究院27日發布的中國 女性富豪排行榜顯示，碧桂園39歲的楊惠妍以人民幣 2250億元身家，連續四年蟬聯中國女首富。有醫藥女王稱號的鍾慧娟、藍思科技周群飛位居二、三名。

榜單顯示，前50名女性富豪的總財富，比去年增加近人民幣6000億元，達人民幣1.9兆元，漲幅43%。胡潤表示，前50名女企業家所創造的財富，達到蘇州一年的GDP。

楊惠妍財富增加人民幣500億元，以2250億元連續四年蟬聯女首富。楊惠妍為碧桂園創辦人楊國強的二女兒，2005年楊國強將其碧桂園股權悉數轉移至楊惠妍，2018年底楊惠妍任碧桂園聯席主席，開始接棒父親的地產王國。

鍾慧娟財富增加510億元達1350億元，超過有地產女王稱號的吳亞軍，首次成為中國及全球白手起家女首富。

綜合媒體報導，鍾慧娟是白手起家，從一名寂寂無聞的教師，一步一腳印偕丈夫建立製藥王國，以2020億元人民幣財富，位列胡潤全球百強企業家第31位。

曾經熱映的電影「我不是藥神」中提到天價抗癌藥「格列寧」，在內地打破這一壟斷，生產低價仿製藥品「格列衛」的，正是鍾慧娟執掌的豪森醫藥。

從事電子業的藍思科技周群飛財富增長最快，身家比去年飛漲人民幣790億元，增幅達255%，以人民幣1100億元身家新進入前三名，相當於過去一年平均每天進帳2億元。

報導指出，周群飛湖南農村出身的湘妹子選擇前往深圳打工，在玻璃廠習得技術後選擇自行創業，領導公司獲得各大手機廠大單，藍思科技2015年在深交所創業板上市。周群飛從打工妹躍升為女首富的經歷，是最振奮人心的女性創業故事，

本報系聯合報報導，榜單顯示，前十名女企業家平均財富達人民幣1019億元，平均漲幅為91%，比去年的56%有明顯上漲，且遠高於前十名男企業家69%的平均漲幅。今年前十名門檻比去年上升66%，達人民幣530億元。前十名中來自北京的最多，有3人。前十名中涉足房地產 行業的占一半，遠高於其他行業。

前50名上榜女企業家中，白手起家的有40人，比去年增加4人。她們或是自己白手創業，如翰森製藥的鍾慧娟、龍湖的吳亞軍、富華的陳麗華、藍思科技的周群飛和玖龍紙業的張茵等，或是與丈夫共同創業，如恒力的范紅衛、海底撈的舒萍和李海燕等。

在行業分布上，製造業以23%的比例排名第一，首次超過房地產，成為上榜女企業家最主要財富來源，其中從事先進製造的占八成；房地產以16%排名第二；大健康以11%排名第三。前50名男企業家從事的前三大行業，分別是房地產、製造業、大健康和新零售。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：中國女企業家在全球的地位遠遠高於中國男企業家，在全球最成功的女企業家前十名中，有9位都是中國的，而在全球最成功的男企業家前十名中，沒有一個是中國的。