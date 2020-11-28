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海底撈女廁設男童便池 正反網友吵翻了！

中國新聞組／北京28日電
泉州海底撈在女廁所設立男童小便池，引來網民熱議。（取材自瀟湘晨報）
泉州海底撈在女廁所設立男童小便池，引來網民熱議。（取材自瀟湘晨報）

近日，福建省泉州晉江海底撈餐飲店在女廁所內設置了男童小便池，引發正反意見討論。

瀟湘晨報報導，網民就店家該不該在女廁所內設男童小便池，以及媽媽們該不該帶男童上女廁所等話題，展開了熱烈的討論。

有人說，一般情況媽媽帶幼兒園的男生進去還是可以理解的，再大一點上了小學就不合適了。

「如果是一個男寶的媽媽，就能理解商家的做法，畢竟沒有每一次孩子爸爸都在，都能由爸爸帶去上廁所，女廁設男便池，這種做法何嘗不好呢？」一些媽媽表示，這樣的舉措很不錯。「媽媽帶兒子總不能去男廁吧？爸爸帶女兒總不能去女廁吧？不管怎麼樣至少做這件事情的出發點是好的。」

但也有人覺得不合適，因為有的家長會帶大孩子進去，必須加隔間；「我帶我侄子出門，就算上廁所也是我在廁所外面等著，前提是在家裡有教，他也能做得很好，這對孩子的規則意識性別意識都很重要。」

也有網民表示，應該在男女衛生間各安裝一個男孩小便池「保護隱私」，也應該在牆上貼上性別提醒的標語，給孩子以性別意識，總的來說，海底撈很貼心了。

更有人建議，設立單獨的兒童廁所，可以只有一間就像母嬰室一樣。

希望所有公共場合都能設置一個特殊廁所吧。特殊照顧下單獨帶兒子出去的媽媽或者單獨帶女兒出去的爸爸。也不會讓一些孩子以為什麼性別的廁所都可以亂跑進去。這樣真的對於一些未婚的小姐姐不好吧。

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