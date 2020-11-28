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寧波神秘人連續22年捐款 總額達1258萬

中國新聞組／北京28日電
神祕人連續捐款22年總額達1258萬的收據。（取材自央視）
神祕人連續捐款22年總額達1258萬的收據。（取材自央視）

一名寧波神秘人每到11月下旬或12月初，都會「順其自然」向浙江寧波慈善總會捐款，日前又捐款103萬元，自1999年以來，捐款已達1258萬元。

央視新聞報導，寧波市慈善總會的工作人員表示，這疊厚厚的匯款收據上，匯款人姓名為「然然」，這是「順其自然」的又一次愛心捐款。

報導說，慈善總會收到的匯款收據共105張，其中9999元103張，50元1張，53元1張，單次捐款總額累計達103萬元。寧波市慈善總會工作人員說，從1999年開始，每年11月下旬到12月初，寧波市慈善總會都會收到這位神秘人士的捐款，捐款數額不等，而且近些年每年的數額都在增加。據統計，22年來「順其自然」的捐款累計已達1258萬元。

工作人員還講，「順其自然」的捐款都會有這幾個特點：每次會把匯款憑證寄給寧波市慈善總會；，署名會在「順其自然」幾個字裡擇字組合，例如「順順」、「順其」、「其然」等；匯款的地址均為虛擬地址。

市慈善總會工作人員表示，按照「順其自然」的一貫意願，這筆捐款將用於明年的助學項目中。目前累計使用1154萬元。用途包括資助在校特困學生、為貧困山區小學生補充營養餐及興建教學設施、為貧困縣農村學校更新和添置學生電腦等。

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