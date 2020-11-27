BBC評年度百大女性…批政府挨罵 方方不後悔

作家方方入選BBC年度百大女性。（中新社）

入選BBC年度百大女性的方方近日表示，她寫武漢 日記沒有要和誰做對，「無非是同情了個體，批評了政府」，對於因此遭受到批評，她也表示不後悔。

武漢當地作家方方，在今年武漢因新冠肺炎疫情 封城後開始在網上寫日記。因內容貼近人心，她的日記瞬間爆紅，成為中國 民眾當時在疫情下抒發情緒的寄託與窗口，但日記中也不諱言的批評官方若干作為，從而引來部分人士不滿，方方也因此遭受攻擊。

BBC中文網近日以郵件專訪方方，方方強調，「我的紀錄中，無非同情了個體，批評了政府，也記下了抗疫的各種措施。當然我也強烈地呼籲追責，如此而已。我沒有義務去承擔這些辱罵和恐嚇。」

方方並認為，整個人類都應該吸取教訓，而不只是中國。病毒是全人類的敵人，人類的無知與傲慢，讓病毒得以肆虐得如此之久如此之廣。

對於被批評，方方說，有人稱現在是文革2.0版，這或許有一定道理，認為中國經歷文革後，反思不徹底，改革不到位，該否定和該面對的很多歷史事件，都採取遮蔽方式處理。

方方表示，這導致很多人、尤其是年輕人根本不知道歷史上發生過什麼，應該警惕什麼，也導致今天的官員們群體採取寧左勿右的姿態。這也說明中國的改革正在朝著失敗的路上走，在後退。

方方也說，面對如此大的災難，作為老百姓，唯有相信並依靠政府。因此，她也一直在幫助政府，包括提出意見、指出問題，也是一種幫助方式。

「政府做得好時，我也同樣稱讚他們」。然而，方方還是被部分人認定為是反黨、反政府，是賣國賊，向西方反華勢力「遞刀子」，方方說，「這些都是極其滑稽和荒唐的帽子」。