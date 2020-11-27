帥到當上旅遊大使… 藏族小伙丁真遭搶註冊商標

走紅後的丁真成為理塘縣旅遊形象大使， 如今再傳出「丁真」商標已被多家公司搶註。（取材自紅星新聞）

藏族小伙丁真因為樸實的野性美在網上暴紅，11月以來，丁真商標已被多家公司搶註冊，類別涉及日化用品、教育 娛樂、網站服務等。為了維護自身益，丁真的經紀公司指出，丁真肖像權及商標申報正在進行中。

來源：YouTube

紅星新聞報導，丁真全名叫扎西丁真，這位出生於2000年的藏族小伙，生活在四川省甘孜州理塘縣，因其原生態的野性美和清澈純真的眼神，從而暴紅網路，數次登上微博熱搜。

走紅後，丁真與理塘縣國資委下屬的一家國有公司簽約，成為理塘縣旅遊形象大使。他日前出現理塘縣藏文化旅遊推介會，為家鄉代言。害羞的他只亮相37秒，一如視頻直播中羞澀，只說了「歡迎大家到理塘」，就迅速離場。

天眼查App顯示，11月以來，丁真商標已被多家公司搶註，包括惠州市一點百眾文化傳媒有限公司、北京 文登教育科技有限公司、蕪湖若森企業服務有限公司等，類別涉及日化用品、教育娛樂、網站服務等。

對此，理塘縣國有資產經營投資 管理集團主管張璽表示，已經了解此事。張璽指出，部份丁真的商標在2018年就註冊了，他（公司）註冊他的商標沒有問題。並表示，下一步會把丁真的頭像等肖像權一一註冊，「這個事我們已經在做了」。