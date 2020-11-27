買藥送鍋促銷 重慶一藥店竟讓65歲獨居婦吃這種藥…

參雄溫陽膠囊。（取材自看看新聞）

重慶一名男子近日發現早年已喪夫的65歲獨居母親家裡堆著好幾盒壯陽藥物，母親竟然服食壯陽藥令他大為震驚，原來是藥店促銷下購入，令他大為不滿。

看看新聞報導，重慶市民趙先生說，他的父親早已過世，老母親獨自居住。近日他突然發現，家裡堆著好幾盒壯陽藥物。母親竟然在吃這種壯陽藥？趙先生嚇壞了。

趙先生的母親童婆婆今年65歲，前幾年生過一場大病，體質較差。趙先生當天回家看母親，得知母親在吃一種叫參雄溫陽膠囊的藥品，而且已經吃了一個星期。

據報導，趙先生說，藥品包裝上寫的是補腎壯陽，用於腎陽虛衰所導致的陽萎、早洩、遺精等症狀，趙先生覺得，這一看就是男性用的藥。趙先生一問才得知，一周前，母親童婆婆路過重慶渝北區金竹路藥聚谷藥房，看到這種藥品在促銷，就買了六、七盒。

藥房裡當時有位醫生，說這個藥對老母親的健康有益。但趙先生看了藥品的「功能和主治」內容後覺得，適合男性的壯陽藥賣給老母親吃，可能對她的健康不利。他擔心，這藥主治的病症與女性不搭界，吃上一段時間後，母親的體徵會向男性傾向發展。

報導稱，趙先生表示，母親一是病後過於關注健康，二是文化不高，抵制不了買二送一大促銷這種誘惑，加上當時藥店裡有一位「醫生」開處方，老人家覺得對方值得信任，何況還要送一口鍋。

藥聚谷藥房店長王女士表示，她無權對藥物是否恰當進行判斷，因為給患者開藥的是醫生，對不對症是醫生說了算，不是店長說了算。

據重慶市公共醫療救治中心副主任劉建平說，不能說參雄溫陽膠囊開給老太太吃違反了明確的禁止性規定，但從功能和主治上說，開這個給老太太吃是不太合適的。如果是為了調節老太太體內的激素平衡，其實可選用的藥物品種相當多，藥房裡的醫生完全不必選擇主治功能為「陽萎 早泄 遺精」的壯陽藥給老太太，以避免引發矛盾和紛爭。

目前，趙先生已經向兩江新區藥監部門反映此事。