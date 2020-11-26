「得屌絲得天下」 小米高層誤用網路語下台收場

小米集團清河大學副校長王嵋失言捲「歧視風波」，請辭獲准。（視頻截圖）

紅米Note 9手機 發布會前夕，小米 卻捲入了「歧視風波」。案件主角是小米集團清河大學副校長王嵋，她在一場閉門論壇中語出驚人，稱「小米認為未來的天下，得『屌絲』者得天下，得年輕人得天下。」因誤引用網路諷刺用語「屌絲」引發撻伐，王嵋道歉並請辭下台。

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綜合前瞻網、鳳凰網財經報導，王嵋在「2020中國 人力資源管理年會—中國領先企業人才發展論壇」表示，小米認為未來的天下，「得屌絲者得天下，得年輕人得天下」，強調年輕人是核心的消費實力，會為這些年輕人做符合他們的消費主張的產品。

王嵋此話一出引發網友熱議與吐槽，紛紛留言「原來我們用小米的都是屌絲？」、「寧肯買華為的東西，也不碰小米」、「把天下廣大的屌絲都得罪了你個米老頭也就玩完了」、「大部分公司HR頭子都這個味兒，覺得自己人上人」、「一不小心說了句他心裡的實話，我這小米手機也該換了」。

小米隨後發道歉信，稱該言論完全不代表公司態度，也未經公司審核；王嵋本人對其不謹慎的錯誤言論給米粉、用戶帶來的傷害、深感悔意。小米表示誠懇道歉。

王嵋事後也表示深感慚愧，決定承擔全部責任並向公司請辭，小米已批准了辭呈。王嵋道歉稱，相關言論僅僅是個人在相關行業閉門交流活動中的表達錯誤，完全不代表公司觀點和立場，希望大家不要對小米產生誤解。「向受到傷害的米粉、用戶們，以及公司和所有同事誠懇致歉。」