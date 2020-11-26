住院保胎變打胎…合肥孕婦怕後遺症 擬放棄胎兒

程女士誤食三粒打胎藥米非司酮。（視頻截圖）

安徽合肥肥東縣安貞醫院一護士日前錯將打胎藥當成保胎藥發給孕婦，孕婦的丈夫施先生25日表示，醫院已向他們道歉並賠償人民幣 9萬5000元（約1萬4000美元 ）。雖然胎兒目前一切正常，但施先生稱，腹中的胎兒已經不打算要了，「因為害怕有後遺症。」

澎湃新聞報導，目前孕婦胎兒的狀況如何？肥東縣衛健委會醫政醫管綜合監督科一位工作人員稱，因涉及患者隱私，不便透露。

前述工作人員稱，對於涉事醫院，衛健委已組織相關人員調查，「調查結束之後會對醫院存在的違法行為進行處罰。」

另據中國 小康網報導，施先生的妻子程女士本月4日住進合肥肥東安貞醫院保胎，由於醫護人員工作失誤，將保胎藥送成了打胎藥，造成程女士誤服。

6日早上，程女士服下護士給的藥物，隨後被告知「吃錯藥了」。當日，發現送錯藥的護士向醫院相關負責人匯報，孕婦共誤食三粒打胎藥米非司酮，醫院醫生也對患者進行催吐、稀釋等措施，隨後安貞醫院的醫護人員陪同程女士及其丈夫趕往肥東縣人民醫院洗胃，但效果不理想。

施先生說，他妻子吃錯了藥，精神上有點受刺激。「胎兒大約17周大。如果你誤服了，它就會變成墮胎藥。胎兒已經不能要了。」

肥東安貞醫院婦產科負責人說，由於住院人員較多，住院的床位緊張，沒有多餘的床位騰出，醫護人員就安排打胎和保胎的患者住進同一個病房，以致釀成大錯。事發當日拿錯藥的護士，已經被停職處理。