我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

住院保胎變打胎…合肥孕婦怕後遺症 擬放棄胎兒

中國新聞組╱北京26日電
程女士誤食三粒打胎藥米非司酮。（視頻截圖）
程女士誤食三粒打胎藥米非司酮。（視頻截圖）

安徽合肥肥東縣安貞醫院一護士日前錯將打胎藥當成保胎藥發給孕婦，孕婦的丈夫施先生25日表示，醫院已向他們道歉並賠償人民幣9萬5000元（約1萬4000美元）。雖然胎兒目前一切正常，但施先生稱，腹中的胎兒已經不打算要了，「因為害怕有後遺症。」

澎湃新聞報導，目前孕婦胎兒的狀況如何？肥東縣衛健委會醫政醫管綜合監督科一位工作人員稱，因涉及患者隱私，不便透露。

前述工作人員稱，對於涉事醫院，衛健委已組織相關人員調查，「調查結束之後會對醫院存在的違法行為進行處罰。」

另據中國小康網報導，施先生的妻子程女士本月4日住進合肥肥東安貞醫院保胎，由於醫護人員工作失誤，將保胎藥送成了打胎藥，造成程女士誤服。

6日早上，程女士服下護士給的藥物，隨後被告知「吃錯藥了」。當日，發現送錯藥的護士向醫院相關負責人匯報，孕婦共誤食三粒打胎藥米非司酮，醫院醫生也對患者進行催吐、稀釋等措施，隨後安貞醫院的醫護人員陪同程女士及其丈夫趕往肥東縣人民醫院洗胃，但效果不理想。

施先生說，他妻子吃錯了藥，精神上有點受刺激。「胎兒大約17周大。如果你誤服了，它就會變成墮胎藥。胎兒已經不能要了。」

肥東安貞醫院婦產科負責人說，由於住院人員較多，住院的床位緊張，沒有多餘的床位騰出，醫護人員就安排打胎和保胎的患者住進同一個病房，以致釀成大錯。事發當日拿錯藥的護士，已經被停職處理。

涉事的安貞醫院。（視頻截圖）
涉事的安貞醫院。（視頻截圖）

人民幣 美元 中國

上一則

搭網約車要先對對聯！汕頭奇葩司機：對不上就取消訂單

下一則

香港反送中未成年抗爭者 特首林鄭月娥首提赦免

延伸閱讀

醫師：早產有時難避免 孕婦別太自責

醫師：早產有時難避免 孕婦別太自責
也芮護士助理課 11月底前註冊優惠

也芮護士助理課 11月底前註冊優惠
美國現象／護士爭奪戰 醫院正上演

美國現象／護士爭奪戰 醫院正上演
即將生產…橘郡孕婦堅持先去投票

即將生產…橘郡孕婦堅持先去投票

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？