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兒太帥非親生？父瞞妻做4次鑑定 「隔代遺傳」醜爸釋懷

中國新聞組╱北京26日電
有一個父親其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知怎麼回事。（取材自微博）
有一個父親其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知怎麼回事。（取材自微博）

龍生龍、鳳生鳳、老鼠生的兒子會打洞，表明著說遺傳是騙不了人的，所以相貌平平的父母親，恐難生出高顏值女兒或帥兒子。不過中國有位父親因自己兒子長的帥而感到惆悵，怕被戴綠帽跑去做親子鑑定，還做了4次，最後結局出乎意料之外。

據「網易新聞」報導，中國一位李姓男子覺得自己長的醜，「生的一張四方大臉，耳朵也沒連在一起」，可是自己的兒子卻長的很帥氣，在學校很受歡迎；李男常被鄰居、親朋好友吐槽兒子「非親生」。為了確認兒子是否非親生，李男帶著自己和兒子的頭髮去做親子鑑定，報告結果出爐寫著「確認親生」。

孰知鑑定結果揭曉後，「非親生」的閒話並未減少，更傳出「一定是鑑定出錯了」。李男不僅因此心情煩躁不已，跟老婆更是爭吵不斷，最後李男受不了，分找4家不同的鑑定機構做親子鑑定，4家報告結果出爐，每一份均寫著「確認親生」。看著鑑定報告，李男心想自己那麼醜怎會生出帥兒子，更相信老婆的人品不會背叛自己。

據家醫科醫師的解釋，人的遺傳會受到「顯性、隱性基因影響」，也有可能是「隔代遺傳」，所以一對顏值普通的父母，可能生出高顏值的小孩。另外生長環境的不同，也可能影響到小孩的長相，例如，在歐美出生的亞洲人，外貌上也有可能受當地生長環境影響而改變。李男在知曉原因後才釋懷，不再介意外面的傳言，更慶幸兒子沒遺傳到自己的醜樣。

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