無視疫情？ 網紅澤一鋒闖醫科大解剖室擺拍惹議

大連醫科大學一位學生指出，澤一鋒相關視頻中多處畫面出現了學校在疫情發生後專門張貼出來的告示。（取材自紅星新聞）

擁有百萬粉絲的博主澤一鋒因近日連發多條含「醫學生」話題的短片，且畫面內容涉及大連醫科大學解剖室內不被允許拍攝的場景，引發關注。

來源：YouTube

紅星新聞報導，作為某短視頻平台粉絲數超過104萬的網紅，博主澤一鋒自今年9月起便多次發布含「醫學生」話題的短片，每條視頻的點讚數均已過萬。相關視頻的內容多為該博主在某學校教室、走廊、實驗室的現場視頻。其中一條題為「#醫學生 我們從不看恐怖片、直接上解剖課就行！」的短片，因出現博主手持疑似器官標本儀器的畫面引起網友質疑。後經網友仔細辨認，「扒」出拍攝地點為大連醫科大學解剖室。

據報導，一名大連醫科大學的在校學生表示，澤一鋒的視頻中曾出現機能實驗室4樓的引導牌，與該校的樓層引導牌一模一樣。此外，在澤一鋒發布的「你們可敢信？這是我們醫學院新來的男助」短片中，背景牆上還出現了該校「甚解敏行」的校訓部分字體。該學生表示，如果澤一鋒只是單純地來學校參觀遊玩，他並無意見，但對方在有明令禁止拍攝的解剖館擺拍，讓他感到十分生氣。

據相關視頻截圖顯示，今年9月20日，澤一鋒發布「#醫學生 你是我的竇房結，是我心動的開始」視頻，背景中曾出現一塊被遮擋半邊的藍底白字提示牌，內容提到「發熱」一詞；在另一條相關視頻中，澤一鋒出現在一洗手池旁自拍，背景牆上貼著一幅七步洗手法的示意圖。該學生說，「這些都是疫情 發生後，學校專門貼在教室和洗手間的提示牌，以前是沒有的。」

視頻博主澤一鋒所發相關爭議視頻。（取材自紅星新聞／視頻截圖）

面對眾多網友的質疑與指責，澤一鋒在個人微博 上發文澄清此事。他稱，近日備受爭議的幾個視頻「均是在年前疫情爆發封閉校園前拍攝的」，他並未在疫情期間進入學校，且視頻中他所拍攝的遺體或標本都是教學模具或空白，因發表時做了馬賽克處理所以引起網友懷疑。

據梨視頻報導，大連醫科大學宣傳部工作人員曾回應表示，澤一鋒並非該校學生。該工作人員還提到，大體標本不能被褻瀆，解剖館的入口牆面和實驗室內也都張貼有「禁止拍照」的標識。下一步學校將通過法律手段解決此事，目前正在起草律師函。

不過，澤一鋒表示，自己已經和校方「妥善處理」，「都不想讓事態繼續發酵，也請不要再關注此事件，謝謝。」