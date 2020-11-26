無視疫情？ 網紅澤一鋒闖醫科大解剖室擺拍惹議
擁有百萬粉絲的博主澤一鋒因近日連發多條含「醫學生」話題的短片，且畫面內容涉及大連醫科大學解剖室內不被允許拍攝的場景，引發關注。
來源：YouTube
紅星新聞報導，作為某短視頻平台粉絲數超過104萬的網紅，博主澤一鋒自今年9月起便多次發布含「醫學生」話題的短片，每條視頻的點讚數均已過萬。相關視頻的內容多為該博主在某學校教室、走廊、實驗室的現場視頻。其中一條題為「#醫學生 我們從不看恐怖片、直接上解剖課就行！」的短片，因出現博主手持疑似器官標本儀器的畫面引起網友質疑。後經網友仔細辨認，「扒」出拍攝地點為大連醫科大學解剖室。
據報導，一名大連醫科大學的在校學生表示，澤一鋒的視頻中曾出現機能實驗室4樓的引導牌，與該校的樓層引導牌一模一樣。此外，在澤一鋒發布的「你們可敢信？這是我們醫學院新來的男助」短片中，背景牆上還出現了該校「甚解敏行」的校訓部分字體。該學生表示，如果澤一鋒只是單純地來學校參觀遊玩，他並無意見，但對方在有明令禁止拍攝的解剖館擺拍，讓他感到十分生氣。
據相關視頻截圖顯示，今年9月20日，澤一鋒發布「#醫學生 你是我的竇房結，是我心動的開始」視頻，背景中曾出現一塊被遮擋半邊的藍底白字提示牌，內容提到「發熱」一詞；在另一條相關視頻中，澤一鋒出現在一洗手池旁自拍，背景牆上貼著一幅七步洗手法的示意圖。該學生說，「這些都是疫情發生後，學校專門貼在教室和洗手間的提示牌，以前是沒有的。」
面對眾多網友的質疑與指責，澤一鋒在個人微博上發文澄清此事。他稱，近日備受爭議的幾個視頻「均是在年前疫情爆發封閉校園前拍攝的」，他並未在疫情期間進入學校，且視頻中他所拍攝的遺體或標本都是教學模具或空白，因發表時做了馬賽克處理所以引起網友懷疑。
據梨視頻報導，大連醫科大學宣傳部工作人員曾回應表示，澤一鋒並非該校學生。該工作人員還提到，大體標本不能被褻瀆，解剖館的入口牆面和實驗室內也都張貼有「禁止拍照」的標識。下一步學校將通過法律手段解決此事，目前正在起草律師函。
不過，澤一鋒表示，自己已經和校方「妥善處理」，「都不想讓事態繼續發酵，也請不要再關注此事件，謝謝。」
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