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「以為是花不知是毒品」 江蘇75歲老太種罌粟被判5年

中國新聞組／北京26日電
罌粟開花時非常漂亮。（取材自光明網／九派新聞）
罌粟開花時非常漂亮。（取材自光明網／九派新聞）

江蘇連雲港一名75歲的老人誤種罌粟被判刑五年，目前，老人被關押在看守所，即將被送往女子監獄

老人孫女唐女士稱，她奶奶是文盲水平，聽說罌粟開花很漂亮，向同村村民討要了兩顆罌粟種子，種植在兒子開的養殖廠大棚空地上。唐女士說，蘇北很多人家都有罌粟種子，直到被抓時奶奶才知道種得是毒品不是花，家裡種植面積只有一平方米。

2019年3月8日，老人種植的罌粟被當地派出所查獲。起訴書顯示，當日上午11時，經派出所現場剷除並清點，「罌粟幼苗共計4104株」。

唐女士說，在公安機關查獲之前，奶奶所在村的「大喇叭」早已喊了一個多月的「罌粟危害」，但其奶奶是文盲，並不懂其危害，「只是以為會開很好看的花」。

2020年3月26日，海州區法院一審判決老人有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金5000元人民幣，並沒收毒品原植物。被告人和檢方均無異議，沒有上訴、抗訴。

案件在今年7月出現拐點。連雲港中院在核准該案時，認為案件事實清楚、證據確實充分，定罪準確，「但被告人沒有法定的減輕處罰情節，原判在法定刑以下量刑不當」，不同意一審判決，將該案發回重審。

9月19日，該案再次開庭，庭審中，老人只對罌粟的株數提出異議，認為是三千多，而不是起訴書中的四千多株。

據瀟湘晨報報導，老人被判刑五年。唐女士說，「聽說很快就要轉到女子監獄」，「搞不懂法院把她弄進去給國家添麻煩幹嘛，我奶奶血壓高，現在獄警每天三頓監督她吃藥」。

據九派新聞記者查詢中國裁判文書網，連雲港當地多位六旬以上老人在今年3月、4月被查獲種植罌粟，並在7、8月份被連雲港幾個基層法院判刑。

今年7月，66歲的董某因種植罌粟1223株，被贛榆區判處拘役四個月，緩刑六個月；8月，60歲的王女也因被查獲1664株罌粟，被灌南縣法院判刑八個月、緩期一年；81歲的吳某因非法種植罌粟1320株被贛榆區法院判處拘役一個月，緩刑三個月；65歲的尹女因種植罌粟幼苗1萬餘株，被東海縣法院判刑三年、緩刑三年。

海州區法院審理老人種罌粟案件。（取材自光明網／九派新聞）
海州區法院審理老人種罌粟案件。（取材自光明網／九派新聞）

監獄 毒品 人民幣

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